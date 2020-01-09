Несовершеннолетие дети пожаловались в полицию на своих родителей, которые, по их словам, оказывали на них психологическое давление. Об этом 9 января сообщается на сайте управления Национальной полиции в Одесской области

Дети сбежали из одесского интерната © od.npu.gov.ua

«Ситуация повторилась, когда во время "воспитательного" процесса супруги решили усилить эффект нецензурной бранью в сторону детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в полицию обратился 9-летний мальчик. Он рассказал, что агрессия взрослых почти дошла до физического наказания, а нетрезвый отец начал толкать еще и мать.

На обоих родителей полицейские составили протоколы по ч. 2 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание им определит суд.