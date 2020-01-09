Отмечается, что осенью прошлого года 36-летняя женщина и ее 48-летний муж уже привлекались к административной ответственности за совершение домашнего насилия над 9-летним сыном и 8-летней дочерью.
«Ситуация повторилась, когда во время "воспитательного" процесса супруги решили усилить эффект нецензурной бранью в сторону детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне в полицию обратился 9-летний мальчик. Он рассказал, что агрессия взрослых почти дошла до физического наказания, а нетрезвый отец начал толкать еще и мать.
На обоих родителей полицейские составили протоколы по ч. 2 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание им определит суд.