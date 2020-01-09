Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Кальюлайд приняла шоколад и цветы, отказавшись от бутылки «Крымского». Посольство РФ в Таллине подтвердило эту информацию, добавив, что бутылки вина из Крыма вернули без каких-либо комментариев.
«Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка, так как теперь не сможет насладиться крымским вином, известным во всем мире своим изысканным и неповторимым вкусом. Крымское вино сегодня экспортируется во многие страны мира, и Эстонии стоит брать с них пример, а не выдерживать дипломатические рамки», — отметил Гемпель.
При этом он подчеркнул, что в преподнесенном эстонскому лидеру подарке не было никакой политической подоплеки.
Стоит отметить, что в 2018 году крымское винодельческое хозяйство Alma Valley завоевало три серебряные медали одного из старейших, независимых и авторитетных международных винных конкурсов International Wine & Spirits Competition.