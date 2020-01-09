В будущем Крым может наладить международное железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран — в частности, с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном. Об этом вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил РИА Новости 9 января

Поезд никуда не идет. Почему Украина никогда не запустит железнодорожное сообщение с Крымом © Facebook, Євген Кравцов Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

«Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», — сказал Мурадов.

По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.