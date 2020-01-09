В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
«Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», — сказал Мурадов.
По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.