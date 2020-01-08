Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 пассажиров и членов экипажа, однако позднее появилась информация, что два человека не полетели на данном рейсе.
«NTSB следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского международного рейса 752 и следует своим стандартным процедурам для расследований международных авиационных инцидентов. В рамках обычных процедур NTSB работает с государственным департаментом и другими ведомствами, чтобы определить оптимальный вариант действий», — сказал он.