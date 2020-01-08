Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране, сообщил в среду, 8 января, РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О'Нейл

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