Власти США отказали в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал посетить заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, запланированное на 9 января. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника

Посол Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк отмечают в агентстве, такое решение было принято в связи с усилением напряженности в отношениях США и Ирана, после того как в результате ракетного удара со стороны Штатов погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

«В соответствии с «соглашением о штаб-квартире ООН» 1947 года Соединенные Штаты, как правило, обязаны разрешать доступ в Организацию Объединенных Наций иностранным дипломатам. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам «безопасности, терроризма и внешней политики», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ООН Стефан Духаррик отказался комментировать ситуацию.