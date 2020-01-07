Как отмечают в агентстве, такое решение было принято в связи с усилением напряженности в отношениях США и Ирана, после того как в результате ракетного удара со стороны Штатов погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
«В соответствии с «соглашением о штаб-квартире ООН» 1947 года Соединенные Штаты, как правило, обязаны разрешать доступ в Организацию Объединенных Наций иностранным дипломатам. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам «безопасности, терроризма и внешней политики», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь ООН Стефан Духаррик отказался комментировать ситуацию.