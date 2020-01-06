В феврале 2019 года Верховная Рада по предложению занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
«Я считаю, что нет [для Украины шансов вступить в ЕС и НАТО]… Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая», — сказал Климкин.
Кроме того, по его словам, сохраняется риск того, что Евросоюз, «переваривающий» Brexit, сам закроется для новых членов. Поэтому, как отметил экс-министр, Украина должна перебороть репутацию «коррумпированной, олигархической, сложной, неэффективной» страны.
Ранее Климкин заявлял, что, по его мнению, вступить в НАТО Украине будет проще, чем в ЕС. При этом эксперты полагают, что что Киев не сможет претендовать на членство в Альянсе в ближайшие 20 лет.