В своем нынешнем состоянии Украина не способна стать членом НАТО и Европейского союза. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью сайту «Сегодня» 5 января

Климкин признал, что Украине проще будет стать членом НАТО, чем Евросоюза © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

«Я считаю, что нет [для Украины шансов вступить в ЕС и НАТО]… Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая», — сказал Климкин.

Кроме того, по его словам, сохраняется риск того, что Евросоюз, «переваривающий» Brexit, сам закроется для новых членов. Поэтому, как отметил экс-министр, Украина должна перебороть репутацию «коррумпированной, олигархической, сложной, неэффективной» страны.

Ранее Климкин заявлял, что, по его мнению, вступить в НАТО Украине будет проще, чем в ЕС. При этом эксперты полагают, что что Киев не сможет претендовать на членство в Альянсе в ближайшие 20 лет.