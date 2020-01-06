Ранее в этот же день пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский с семьей за свои средства улетел в Оман, где у него запланирован ряд встреч с официальными лицами Султаната.
«Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Отмечается, что стороны также обсудили укрепление отношений между странами, в частности, сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Они отметили рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов (почти 5 миллиардов рублей), и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат.
Кроме того, участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов.