Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства в Telegram-канале 5 января

Зеленский за свой счет улетел с семьей в Оман, где проведет ряд встреч - Офис президента © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что стороны также обсудили укрепление отношений между странами, в частности, сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Они отметили рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов (почти 5 миллиардов рублей), и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат.

Кроме того, участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов.