Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что впервые с 2008 года минимальная заработная плата на Украине незначительно опередила аналогичные показатели России и Белоруссии. Об этом 4 января чиновник написал на своей странице в Facebook

Проблема оттока квалифицированных кадров крайне остра для украинской экономики. Впервые после 2014 года власти даже вынуждены были заявить о необходимости разработать специальную программу по возращению на родину заробитчан. На этом фоне Украина просто вынуждена повышать уровень минимальных зарплат, чтобы хотя бы сравнятся по этому показателю с соседями.

«За последние годы Украине удалось нивелировать отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и углубилось в результате кризиса 2014-15 годов», — отметил Сергей Николайчук на своей странице в соцсети Facebook.

Чиновник даже привел соответствующий график, согласно которому минимальная зарплата украинцев в последний раз превышала показатели РФ и Беларуси в 2007 году. Напомним, минимальная зарплата с 1 января 2020 года на 13% (на 550 гривен) до 4723 гривен в месяц (199 долларов по курсу НБУ). Что украинцам готовит год 2020-й © Стрингер

При этом, по данным НБУ, отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. В третьем квартале 2019 средняя на Украине достигла 382 евро. В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша — 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации — 636 евро (в 1,7 раза).

Даже после существенного повышения минимальной зарплаты Украинские показатели кардинально не отличаются от российских и белорусских. Так минимальная зарплата в РФ с 1 января 2020 года составляет 12130 рублей или 196 долларов по официальному курсу, А в Беларуси — 375 местных рублей или 178 долларов по курсу.