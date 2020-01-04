Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в связи с ликвидацией военной прокуратуры, уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом 4 января сообщил сайт Офиса генерального прокурора

Данные кадровые перестановки стали необходимы после решения о ликвидации военной прокуратуры Украины. Кроме того претерпела реорганизацию и сама Генпрокуратура, которая со 2 января стала именоваться Офисом генерального прокурора.

Информация о назначении Виктора Чумака в качестве заместителя Руслана Рябошапки опубликована на официальном сайте Офиса генпрокурора. Саботаж под видом реформы: США и генпрокурор тормозят расследование громких дел © скриншот видео Генеральна прокуратура України

Офис генпрокурора после реорганизации будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

Закон о преобразовании Генпрокуратуры Верховная Рада Украины приняла в сентябре 2019 года. Согласно положениям этого закона вместо действующей структуры органов прокуратуры после обязательной переаттестации прокуроров новая структура должна приобрести следующий вид: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

При этом депутаты предлагали наделить генпрокурору правом ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.