Согласно закону, ст. 80 конституции излагается в новой редакции, которая не содержит положений о гарантиях депутатской неприкосновенности и непривлечения к уголовной ответственности парламентариев без согласия Верховной Рады.
Уголовные нарушения, предположительно совершенные народными депутатами, будут расследовать органы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР).
По мнению политолога Руслана Бортника, решение о снятии неприкосновенности было направлено президентом Владимиром Зеленским не против своих оппонентов, а против депутатов его же фракции «Слуга народа», чтобы лучше их контролировать.