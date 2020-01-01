С 1 января вступил в силу закон об изменениях в Конституцию Украины№27-IX, где теперь нет положений о неприкосновенности народных депутатов

Золотарев описал, что будет, если с Порошенко все же снимут депутатскую неприкосновенность © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уголовные нарушения, предположительно совершенные народными депутатами, будут расследовать органы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР).

По мнению политолога Руслана Бортника, решение о снятии неприкосновенности было направлено президентом Владимиром Зеленским не против своих оппонентов, а против депутатов его же фракции «Слуга народа», чтобы лучше их контролировать.