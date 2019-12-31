Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против немецких компаний, занимающихся строительством газопровода трубопровода «Северный поток — 2». Он заявил об этом 31 декабря в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung

Все были готовы к «ковбойским» санкциям США по «Северному потоку — 2», но ответить Европа не сможет – политолог из ФРГ Рар © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США», — негодует Шредер.

Политик считает санкции «своевольными», а также вмешательством во внутренние дела Германии, какого он не наблюдал с момента воссоединения ФРГ и ГДР. Экс-канцлер добавил, что действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но и с Китаем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская фирма Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке «Северного потока — 2».

По мнению немецкого политолога Александра Рара, официальный Берлин на словах будет выражать свое несогласие с подобными действиями Вашингтона, однако до введения контрсанкций дело не дойдет.