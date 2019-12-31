По его мнению, подобные действия Вашингтона можно сравнить с тем, как если бы в Бундестаге вводили санкции против США в рамках закона о поддержке прав человека на американо-мексиканской границе.
«США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США», — негодует Шредер.
Политик считает санкции «своевольными», а также вмешательством во внутренние дела Германии, какого он не наблюдал с момента воссоединения ФРГ и ГДР. Экс-канцлер добавил, что действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но и с Китаем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская фирма Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке «Северного потока — 2».
По мнению немецкого политолога Александра Рара, официальный Берлин на словах будет выражать свое несогласие с подобными действиями Вашингтона, однако до введения контрсанкций дело не дойдет.