Политические силы от Западной Украины никогда не приходили к власти законным путем, но затем теряли поддержку. Именно поэтому США в свое время сделали ставку на Виктора Януковича. Об этом рассказал руководитель информационного проекта News-Front Константин Кнырик в недавнем интервью You Tube-каналу PolitWera

«Это большая победа». Зеленский осуществил новый обмен пленными © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского именно для того, чтобы своими некомпетентными действиями он позволил праворадикальным силам прийти к власти законным путем выборов, без государственного переворота.

«Зеленский — это Янукович 2.0, только хуже. Билецкий на фоне Зеленского смотрится большим государственником и большим хозяйственником. На фоне Гончарука, катающегося по Кабмину на самокате, Аваков выглядит отличным, опытным и умным премьер-министром. Вот что страшно», — пояснил Кнырик.

Как только Зеленский выполнит свои задачи, связанные со свободной продажей сельскохозяйственных земель, он не будет нужен внешним и внутренним игрокам, и они избавятся от него, заключил политолог.