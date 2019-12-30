Теперь же, продолжил эксперт, США сделали ставку на Владимира Зеленского именно для того, чтобы своими некомпетентными действиями он позволил праворадикальным силам прийти к власти законным путем выборов, без государственного переворота.
«Зеленский — это Янукович 2.0, только хуже. Билецкий на фоне Зеленского смотрится большим государственником и большим хозяйственником. На фоне Гончарука, катающегося по Кабмину на самокате, Аваков выглядит отличным, опытным и умным премьер-министром. Вот что страшно», — пояснил Кнырик.
Как только Зеленский выполнит свои задачи, связанные со свободной продажей сельскохозяйственных земель, он не будет нужен внешним и внутренним игрокам, и они избавятся от него, заключил политолог.