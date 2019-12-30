В рамках визита государственного секретаря США Майка Помпео в Минск 4 января ожидается его встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом заявил представитель МИД страны Анатолий Глаз 30 декабря во время общения с журналистами

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«Актуальной программой предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и другие мероприятия. Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности», — цитирует Глаза Sputnik Беларусь.

Этот визит станет первым за последние 25 лет посещением Белоруссии американским чиновником подобного уровня. В конце лета и осенью 2019 года республику посещали занимавший на тот момент пост помощника по нацбезопасности президента США Джон Болтон и заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл.

Также сообщается, что 3 января Помпео посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

По мнению экспертов, визит Помпео может быть связан с намерением Вашингтона удержать Белоруссию от сближения с Китаем, который расширяет свое влияние в странах Восточной Европы.