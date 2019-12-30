Президент РФ Владимир Путин не принимает участия в переговорах по обмену пленными между Киевом и народными республиками Донбасса, но использует свой авторитет для успешного завершения этого процесса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 декабря, передает Интерфакс

Накануне, 29 декабря, состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донецка и Луганска. Договоренность об этом была достигнута на саммите «нормандского формата» 9 декабря с участием лидеров России, Украины, ФРГ и Франции. Рады все, кроме тех, кто за Майдан: чем обернулся обмен под Новый год © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Пескову задали вопрос, не берет ли на себя Владимир Путин ответственность за содеянное обмениваемыми лицами, если российский президент принимает участие в посредничестве при переговорах.

По словам пресс-секретаря, такое понимание данного вопроса является ошибочным.

«Нет, никоим образом. С нашей точки зрения, это абсолютно неправильное и неверное понимание. Кроме того, президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена», — ответил Песков.

Путин использует свое влияние из-за того, что Киев фактически не ведет переговоров с ДНР и ЛНР напрямую, при этом РФ не является стороной данного конфликта, подчеркнул он.