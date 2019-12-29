Если целый ряд украинских компаний действительно заключат договор с «Газпромом» на прямые поставки топлива, то «Нафтогаз» потеряет свое положение монополиста. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Валентин Землянский в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Контролировать можно». Землянский о том, чем в итоге обернется разделение «Нафтогаза» © Facebook/Валентин Землянский

Таким образом, продолжил Землянский, по условиям новых газовых договоренностей условному «Киевгаз Энерджи» вообще ничего не мешает заключить контракт с «Газпромом» и поставлять этот газ населению, снизив цены на услуги ЖКХ и увеличив свою маржу.

В результате, подчеркнул специалист, руководству «Нафтогаза» придется объяснять, почему газ собственной добычи стоит 300 долларов, что будет с поставками реверсного газа и зачем эта компания вообще нужна.

При этом, по его словам, если «Нафтогаз» попытается помешать работе «Газпрома», то в соответствии с Третьим энергопакетом и нормами ВТО российская компания будет вправе обратиться в суд.