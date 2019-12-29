«Это страшный сон для «Нафтогаза». Представьте себе, что «Укргазсбыт» говорит, что не будет брать НАКовский газ и заключит договор с «Газпромом». Это коммерция. Никаких спецобязательств с 1 января нет. Это чистый рынок», — пояснил эксперт.
Таким образом, продолжил Землянский, по условиям новых газовых договоренностей условному «Киевгаз Энерджи» вообще ничего не мешает заключить контракт с «Газпромом» и поставлять этот газ населению, снизив цены на услуги ЖКХ и увеличив свою маржу.
В результате, подчеркнул специалист, руководству «Нафтогаза» придется объяснять, почему газ собственной добычи стоит 300 долларов, что будет с поставками реверсного газа и зачем эта компания вообще нужна.
При этом, по его словам, если «Нафтогаз» попытается помешать работе «Газпрома», то в соответствии с Третьим энергопакетом и нормами ВТО российская компания будет вправе обратиться в суд.