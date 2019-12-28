Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко отпущены на свободу под личное обязательство, сообщает 28 декабря РБК-Украина

Пункт пропуска «Майорское» будет закрыт в день обмена пленными – пресс-центр ООС © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Янишевскому, Аброськину и Зинченко изменена мера пресечения на личное обязательство по решению Киевского апелляционного суда. Ранее стало известно, что они включены в списки на обмен, который Киев и республики Донбасса планируют провести 29 декабря.

Другим бывшим «беркутавцам» Александру Маринченко и Сергею Тамтуру также изменили меру пресечения на личное обязательство вместо домашнего ареста.

Против данного решения выступают националисты, которые уже собираются у здания Лукьяновского СИЗО.