Пункт пропуска «Майорское» будет закрыт в день обмена пленными – пресс-центр ООС
Пункт пропуска «Майорское» будет закрыт в день обмена пленными – пресс-центр ООС
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Бывшие бойцы «Беркута» обвиняются в причастности к гибели протестующих во время событий Евромайдана. 

Янишевскому, Аброськину и Зинченко изменена мера пресечения на личное обязательство по решению Киевского апелляционного суда. Ранее стало известно, что они включены в списки на обмен, который Киев и республики Донбасса планируют провести 29 декабря.

Другим бывшим «беркутавцам» Александру Маринченко и Сергею Тамтуру также изменили меру пресечения на личное обязательство вместо домашнего ареста.  

Против данного решения выступают националисты, которые уже собираются у здания Лукьяновского СИЗО.     