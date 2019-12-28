Бывшие бойцы «Беркута» обвиняются в причастности к гибели протестующих во время событий Евромайдана.
Янишевскому, Аброськину и Зинченко изменена мера пресечения на личное обязательство по решению Киевского апелляционного суда. Ранее стало известно, что они включены в списки на обмен, который Киев и республики Донбасса планируют провести 29 декабря.
Другим бывшим «беркутавцам» Александру Маринченко и Сергею Тамтуру также изменили меру пресечения на личное обязательство вместо домашнего ареста.
Против данного решения выступают националисты, которые уже собираются у здания Лукьяновского СИЗО.