Американские санкции не повлияют на сроки вывода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру 28 декабря

«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР ©

По словам Ищенко, несмотря на то, что санкции против «Северного потока-2» действительно вызывают беспокойство, в то же время они никак не повлияют на запуск «Турецкого потока».

«По поводу "Турецкого потока", вроде бы, ни у кого никаких проблем. Его морская часть уже была построена давным-давно, достраивается сухопутная. Там остались небольшие технические проблемы, и его можно запускать. Никто пока что о переносе сроков не заявлял — ни Россия, ни Турция. Наоборот, все эти сроки подтверждают», — отметил эксперт.

В четверг, 26 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» начнутся уже через несколько дней.