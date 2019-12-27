На месте крушения лайнера найдены бортовые самописцы. Специалисты пока что рассматривают две версии крушения — ошибка пилота и техническая неисправность.
По словам Скляра, при взлете воздушное судно дважды коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы.
«Резкий крен пошел вправо. Взлетная полоса находилась в идеальном состоянии, бортовые самописцы найдены», — рассказал он.
Заместитель главы правительства также подтвердил, что в настоящий момент 49 пострадавших находятся в больнице, 18 из них в тяжелом состоянии. Один из пилотов погиб, другой — в реанимации.
Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров.