Россия готова принять встречу со странами «Большой семерки» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте, но смысла в восстановлении «восьмерки» не видит. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости 27 декабря

Болтон: РФ не сигнализирует о возвращении в G7, обсуждение вопроса продолжится © Gage Skidmore / flickr Дональд Трамп заявил, что формат «Большой восьмерки» с участием России был бы гораздо эффективнее «семерки».

Отвечая на вопрос о реальности в будущем году возвращения России в G8, Лавров напомнил, что в 2014 году это не РФ вышла из «восьмерки», а «семерка» решила покинуть этот формат.

«В целом же Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата (G8 — ред.). В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался и в российско-американской повестке сейчас не фигурирует», — сообщил глава российского МИД.

При этом он отметил, что созданная еще в эпоху холодной войны «Большая семерка» больше не отвечает современным реалиям, так как в ее работе не участвуют новые мировые центры, без вклада которых, по мнению Лаврова, эффективно справляться с многочисленными вызовами и угрозами современности невозможно.

Тем не менее он напомнил, что президент РФ Владимира Путина пригласил стран-участниц G7 провести встречу в России, если они захотят. По словам министра, Россия может принять их в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада), когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Западные страны обвинили тогда РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.