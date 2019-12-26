После Нового года обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским «чистки» в своей фракции не будет, но поднимут вопрос об увольнении министра образования Анны Новосад и министра здравоохранения Зорян Скалецкой. Об этом 26 декабря сообщается в Telegram-канале «Темный рыцарь»

«На счет чистки в партии, после Нового года будет много вопросов по чистке кадров, так как президент обещал. Но ничего не будет. Никакой чистки не будет. Депутатов вообще никто не будет трогать, будут запугивать и держать на поводке пытаться. Главное протащить закон по ПриватБанку и земле», — говорится в сообщении.

По данным канала, все, кто будет хотеть голосовать по «ПриватБанку», будут вызваны на ковер к Зеленскому, где «их будут запугивать». Также отмечается, что «будет 2-3 изменения в министерстве, поскольку идут разговоры о смене министра образования и министра здравоохранения».