«Сегодня, 25 декабря 2019, Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через «Керченский мост» (ч. 1 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что такие действия якобы грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права.