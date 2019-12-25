Украинская прокуратура в Крыму, которая находится в Киеве, зарегистрировала уголовное производство, считая, что пассажирский поезд следования Санкт-Петербург - Симферополь пересек по Керченскому мосту украинскую границу. Об этом 25 декабря сообщает так называемое представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

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