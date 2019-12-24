Под подозрение попали экс-председатель совета директоров «Дельта Банка», заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса и директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.
По версии следствия, с 2012 по 2015 год фигуранты дела кредитовали фиктивную фирму.
«Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных офшорных компаний», — говорится в сообщении.
Чтобы скрыть свои махинации, подозреваемые вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.
Сейчас следователи проверяют причастность и других должностных лиц «Дельта Банка» к этим преступлениям. Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию «Дельта Банка» с октября 2015 года.
Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания из США Cargill Financial Services International Inc.