Президент Украины Владимир Зеленский подписал ратификацию соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно выделения займа на продление третьей линии Харьковского метрополитена. Соответствующий документ на днях был опубликован на сайте Верховной Рады

Проблемы с киевским метро. Как киевская подземка иллюстрирует проблемы страны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сайте указано, что законопроект №0008 «О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком» был возвращен с подписью президента.

Согласно документу, продление третьей линии метро в Харькове будет осуществлено за счет средств займа Европейского инвестиционного банка в размере 160 млн евро. Срок погашения займа — 25 лет.

Ранее Верховная Рада проголосовала за финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком относительно продления третьей линии Харьковского метрополитена. За это решение проголосовали 337 депутатов.