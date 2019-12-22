Подписание соглашения о транзите российского газа через территорию Украины позволит снизить стоимость коммунальных услуг. Об этом на своей странице в Facebook 21 декабря заявил премьер-министр Алексей Гончарук

Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность, правительству, снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление», — заявил Гончарук.

Премьер также отметил, что тариф за прокачку газа будет устанавливаться независимым регулятором.