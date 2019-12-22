В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных претензий.
«Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность, правительству, снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление», — заявил Гончарук.
Премьер также отметил, что тариф за прокачку газа будет устанавливаться независимым регулятором.