«Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз". Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску "Нафтогазу", — сказал он.
«Нафтогаз» инициировал арбитражное дело против РФ в октябре 2016 года на основании соглашения правительствами Украины и России «О поощрении и взаимной защите инвестиций».
Арбитраж против РФ начат по совместному заявлению «Нафтогаза» и шести предприятий, входящих в его группу — «Черноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины».
«Нафтогаз» ранее оценил в $5,2 млрд сумму ущерба от потери активов компании в Крыму и требует в суде от РФ выплатить эту сумму.