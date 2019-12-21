Хотя «Газпром» и «Нафтогаз» договорились отозвать взаимные иски в арбитражах, украинская компания продолжит требовать компенсации за крымские активы, так как ответчиком по этому иску является государство РФ. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Юрий Витренко 21 декабря на брифинге

Путин сообщил о готовности предоставить газ Украине по более низкой цене © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Нафтогаз» инициировал арбитражное дело против РФ в октябре 2016 года на основании соглашения правительствами Украины и России «О поощрении и взаимной защите инвестиций».

Арбитраж против РФ начат по совместному заявлению «Нафтогаза» и шести предприятий, входящих в его группу — «Черноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины».

«Нафтогаз» ранее оценил в $5,2 млрд сумму ущерба от потери активов компании в Крыму и требует в суде от РФ выплатить эту сумму.