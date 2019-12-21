Больше всего депутатов в украинском парламенте контролирует влиятельный американский финансист Джордж Сорос, а не президент Владимир Зеленский или олигарх Игорь Коломойский. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Елена Бондаренко подвела итоги года для Украины — видео ©

По ее словам, Все эти компании имеют в своих руках людей Сороса или просто иностранных представителей, которые приехали на Украину управлять, а фактически грабить украинские ресурсы в нынешней непростой политической ситуации.

Уходящий 2019 год нельзя назвать удачным и поворотным для Украины, поскольку он стал годом пустых ожиданий, разбитых надежд и инфантильности украинского общества, подытожила Бондаренко.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру