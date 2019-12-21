«Его представители есть в каждой фракции. Силовой блок, заместители министров, государственные бюро, агентции и даже наблюдательные советы крупных государственных компаний, таких как "Укрзализница" или "Нафтогаз"», — уточнила политик.
По ее словам, Все эти компании имеют в своих руках людей Сороса или просто иностранных представителей, которые приехали на Украину управлять, а фактически грабить украинские ресурсы в нынешней непростой политической ситуации.
Уходящий 2019 год нельзя назвать удачным и поворотным для Украины, поскольку он стал годом пустых ожиданий, разбитых надежд и инфантильности украинского общества, подытожила Бондаренко.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру