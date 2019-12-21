Зеленский, продолжил эксперт, в своей предвыборной кампании сказал Порошенко «Я ваш приговор», но так и не покарал его за предыдущие деяния, и то, что действующий президент якобы забывает о деяниях предшественника свидетельствует о том, что он сознательно не хочет его упоминать.
По его мнению, Зеленскому не только не дают трогать Порошенко, но и режим Зеленского постепенно превращается в режим Порошенко, просто заменили некоторые персоналии.
«А Зеленский, который критикует решения Порошенко или упоминает о его неконституционных деяниях, будет напоминать унтер-офицерскую вдову Гоголя, которая сечет сама себя. Говоря по-простому, рука руку моет, ничего более», — считает Скачко.
Украинская сторона уже сорвала единственное реальное достижение парижской встречи в "нормандском формате" — договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», поэтому никаких подвижек в вопросе мира нет, заключил журналист.