То, что Владимир Зеленский якобы не знает о фактах нанесения ВСУ авиаударов по Донбассу еще в президентство Петра Порошенко и отказывается их признавать, говорит о том, как Киев собирается «устанавливать мир». Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в недавнем комментарии газете «Взгляд»

Владимир Скачко: Я понял, что символ страха украинской власти - флешка © Владимир Трефилов

По его мнению, Зеленскому не только не дают трогать Порошенко, но и режим Зеленского постепенно превращается в режим Порошенко, просто заменили некоторые персоналии.

«А Зеленский, который критикует решения Порошенко или упоминает о его неконституционных деяниях, будет напоминать унтер-офицерскую вдову Гоголя, которая сечет сама себя. Говоря по-простому, рука руку моет, ничего более», — считает Скачко.

Украинская сторона уже сорвала единственное реальное достижение парижской встречи в "нормандском формате" — договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», поэтому никаких подвижек в вопросе мира нет, заключил журналист.