«Есть такой Никита Потураев, как по мне, больной на всю голову человек, который орал насчет земли и маньяка Ленина. Эта публика из жанра «Я за идею, но за бабки». Он работал на Партию регионов, выполнял пропагандистскую функцию Таких людей в окружении Зеленского много», — привел пример эксперт.
Эти люди объяснили Зеленскому, что реальная угроза якобы исходит от России, и если он не назначить в свое правительство людей Джорджа Сороса, а будет договариваться с другом Владимира Путина, то он может потерять свою власть, пояснил Погребинский.
И все эти показательные обыски и угрозы в адрес телеканалов, по его мнению, связаны с желанием Зеленского доказать, что он находится в антироссийском лагере и не собирается быть для этих людей «врагом народа».
Политолог при этом выразил надежду, что на Украине возможно построение правового государства, потому что тот же глава МВД Арсен Аваков так или иначе начал борьбу с организованными преступными группами.