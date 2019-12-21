Атаки на Виктора Медведчука и его соратников из «Оппозиционной платформы-За жизнь» связаны с тем, что некоторые люди из окружения Владимира Зеленского либо искренне ненавидят все, якобы связанное с Россией, либо играют эту роль. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «ТВЦ»

Погребинский рассказал, сколько еще Зеленский будет маневрировать в вопросе Донбасса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Эти люди объяснили Зеленскому, что реальная угроза якобы исходит от России, и если он не назначить в свое правительство людей Джорджа Сороса, а будет договариваться с другом Владимира Путина, то он может потерять свою власть, пояснил Погребинский.

И все эти показательные обыски и угрозы в адрес телеканалов, по его мнению, связаны с желанием Зеленского доказать, что он находится в антироссийском лагере и не собирается быть для этих людей «врагом народа».

Политолог при этом выразил надежду, что на Украине возможно построение правового государства, потому что тот же глава МВД Арсен Аваков так или иначе начал борьбу с организованными преступными группами.