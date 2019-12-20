Однако, по его мнению, из действующих на Украине политиков никто таким образом не ставит вопрос, поскольку они, в частности, по-прежнему ругают одну только идею о федерализации страны.
«Звучит слово «децентрализация». Но, как мы выясняем после изучения проекта закона, который только что внесен в Верховную Раду, это приведет к еще большей централизации. Все по Оруэллу:мир — это война, централизация — это децентрализация», — категоричен Затулин.
В частности, пояснил парламентарий, этот закон вводит должность префектов, которые будут вправе приостанавливать любые решения органов местного самоуправления и даже распускать их.
Истинная децентрализация должна состоять в том, чтобы признать многонациональность Украины, в которой не имеет право действовать так называемый языковой закон, подвергающийся критике даже со стороны мирового сообщества, добавил парламентарий.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.