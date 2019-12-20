Президент России Владимир Путин 20 декабря присоединился к встрече лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и министра финансов РФ Антона Силуанова в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости

Транзит газа. Какой новогодний сюрприз получат Украина и Европа? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — подчеркнул глава российского государства.

Медведчук согласился с тем, что соглашения между РФ и Украиной необходимы.

«Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины) получала до $3 млрд от транзита (российского газа), в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача, решить так, чтобы это отвечало интересам Украины», — приводит его слова «Интерфакс».