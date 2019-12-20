Как сообщается, Путин сказал, что Москва будет стремиться заключить соглашение о транзите газа с украинской стороной.
«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — подчеркнул глава российского государства.
Медведчук согласился с тем, что соглашения между РФ и Украиной необходимы.
«Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины) получала до $3 млрд от транзита (российского газа), в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача, решить так, чтобы это отвечало интересам Украины», — приводит его слова «Интерфакс».