Украинская националистическая партия «Национальный корпус» и аграрии, которые третий день протестуют против закона о рынке земли, перекрыли автомобильное движение на Крещатике возле ЦУМа. Трансляцию митинга 19 декабря ведет агентство УНН в Facebook
Активисты держат плакаты «Земля — Божий дар, а не товар». Рядом работает полиция диалога.
Движение в обе стороны парализовано. Автомобили доезжают до улицы Богдана Хмельницкого и сворачивают на нее с Крещатика. Общественный транспорт планируют пропускать. Также люди скандируют фразу «Украина не продается».
Украина.ру на Youtube
Кто-то ездит в отпуск кататься на лыжах, а кто-то в Гонконг — Мальцев