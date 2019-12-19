Первое послевкусие Агромайдана. Продажа украинской земли под вопросом
Первое послевкусие Агромайдана. Продажа украинской земли под вопросом
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Активисты держат плакаты «Земля — Божий дар, а не товар». Рядом работает полиция диалога.

Движение в обе стороны парализовано. Автомобили доезжают до улицы Богдана Хмельницкого и сворачивают на нее с Крещатика. Общественный транспорт планируют пропускать. Также люди скандируют фразу «Украина не продается».    