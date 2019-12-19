Украинская националистическая партия «Национальный корпус» и аграрии, которые третий день протестуют против закона о рынке земли, перекрыли автомобильное движение на Крещатике возле ЦУМа. Трансляцию митинга 19 декабря ведет агентство УНН в Facebook

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