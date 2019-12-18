Эстонские власти грозятся возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если они до 2020 года не прекратят работать на МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства 18 декабря

Вышинский: Давление украинской власти на СМИ показывает слабость власти © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Кроме того, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский сообщил, что вынесет вопрос об угрозах властей Эстонии сотрудникам Sputnik Estonia на президиум совета по правам человека при президенте Российской Федерации.

«Завтра состоится заседание президиума (совета) по правам человека при Президенте РФ, я завтра этот вопрос вынесу на президиум. И буду просить у своих коллег какой-то реакции на подобные действия эстонских властей в отношении журналистов», — сказал Вышинский.

Он также назвал действия властей репрессиями против журналистов, граничащими с запретом на профессию.