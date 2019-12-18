Почти 50% киевлян недовольны деятельностью мэра столицы Виталия Кличко. Соответствующие результаты опроса 17 декабря обнародовала на своем сайте социологическая группа «Рейтинг»

Потный Кличко дал волю рукам на встрече с киевскими полицейскими © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

По мнению жителей столицы, значительно ухудшилась ситуация с борьбой с незаконным игорным бизнесом, незаконными застройками, парковкой, загруженностью улиц и пробками.

Относительное большинство опрошенных считает успехами мэра столицы Виталия Кличко обустройство парков и скверов (38%), качество дорог (22%), обустройство зон отдыха (21%) и мест занятия спортом (20%).

Опрос проводился с 12 по 16 декабря среди тысячи жителей Киева от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Погрешность репрезентативности исследования — не более 3,2%.