Данные свидетельствуют, что 42% киевлян довольны деятельностью Кличко и 49% — недовольны.
По мнению жителей столицы, значительно ухудшилась ситуация с борьбой с незаконным игорным бизнесом, незаконными застройками, парковкой, загруженностью улиц и пробками.
Относительное большинство опрошенных считает успехами мэра столицы Виталия Кличко обустройство парков и скверов (38%), качество дорог (22%), обустройство зон отдыха (21%) и мест занятия спортом (20%).
Опрос проводился с 12 по 16 декабря среди тысячи жителей Киева от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Погрешность репрезентативности исследования — не более 3,2%.