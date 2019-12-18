По данным исследования, 53% респондентов назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30% видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12% затруднились ответить, лишь 5% оценили их как хорошие.
Кроме того, 43% россиян полагают, что в целом отношения двух стран в будущем нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут.
При этом 19% верят, что восстановятся дружеские и добрососедские отношения, 14% — что они станут братскими и союзническими, а 11% полагают, что будут дальше ухудшаться. Около 10% затруднились дать ответ, а 3% указали другое.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.