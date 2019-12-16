По инициативе ФРГ прошли телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, рассказали в пресс-службе главы российского государства 16 декабря

Третий приступ Ангелы Меркель: вероятные причины и последствия © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Кроме того, стороны обсудили «актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности, в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2"».

В то же время основное внимание было уделено урегулированию ливийского кризиса, отметили в пресс-службе президента России.