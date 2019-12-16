Отмечается, что лидеры стран озвучили «положительную оценку итогам прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, который является безальтернативной основой урегулирования конфликта.
Кроме того, стороны обсудили «актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности, в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2"».
В то же время основное внимание было уделено урегулированию ливийского кризиса, отметили в пресс-службе президента России.