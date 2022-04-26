Если ВС РФ разгромят наиболее боеспособные части ВСУ в Донбассе, Запад поймет, что Киев не в состоянии победить, и нет смысла вкладывать колоссальные ресурсы в украинский режим, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап спецоперации с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ.

- Юрий Альбертович, можем ли мы строить подобные долгоиграющие планы, учитывая, что даже не разгромили группировку ВСУ в Донбассе?

— Это будет зависеть от того, можем ли мы привлечь дополнительные силы. Мариупольская группировка ликвидирована, но, к сожалению, там еще остаются около двух тысяч человек, и нам тоже придется держать не менее двух тысяч военнослужащих, чтобы поддерживать блокаду «Азовстали», пока эта группировка не сдастся.

В дальнейшем мы сможем направить их либо на Донбасс, либо в сторону Николаева и Одессы, в том числе для защиты Приднестровья. Я не думаю, что в отношении Приднестровья у них есть особые планы. ВСУ устраивает эти провокации, чтобы заставить нас открыть новую линию фронта, снять войска с Донбасса и перебросить их на юг для защиты ПМР. Юрий Кнутов: кто он © warfiles.ru

Что касается харьковского направления, то тут мы действуем эффективно, и надо ставить вопрос о полной или частичной блокаде Харькова, чтобы потом высвободившиеся войска для защиты приграничных российских регионов могли решать вопрос о создании 30-км буферной зоны хотя бы на самых опасных направлениях. Это можно сделать.

Если мы ведем речь о донбасской группировке, то операция должна идти так, как она идет. Эту группировку надо уничтожать. Чем быстрее мы ее уничтожим, и чем меньшему числу людей мы дадим уйти в тыл, тем больше шансов, что Запад потеряет интерес к Киеву. Они поймут, что киевский режим неспособен вести активные боевые действия, а поставки оружия его не спасут.

Евгений Норин: Россия должна так уничтожить логистику на Украине, чтобы они возили оружие на ишаках © vk.com, WARCATS.RU

- Насколько ее сейчас удается окружить?

— Ее не обязательно уничтожать клиньями с севера на юг, как это рисуют военные эксперты. Потому что северо-восточнее Днепра находится 30 тысяч украинских солдат. Если мы ударим сверху и снизу, нам ударят во фланги, и вместо победы будет поражение. Поэтому сейчас идет вгрызание по всей линии фронта. Откусываем кусок, окружаем, перемалываем.

Скорее всего, будет три котла: Славянск/Краматорск, Марьенка/Авдеевка и отдельные куски в ДНР. Многое будет зависеть от ситуации на юге. Там интересно, потому что практически вся Запорожская область взята нами под контроль. Просто не надо торопить события.

Хотелось бы, конечно, чтобы задача по окружению донбасской группировки была полностью выполнена. Тогда в целом развитие событий пойдет по-другому. Зеленский будет вести себя по-другому. Когда наши войска стояли под Киевом, он вынужден был разговаривать с нами очень любезно. Но верить его властям и подписывать соглашения с ними нельзя. Это будет как «Минск-2», ничего выполняться не будет.

- Мы сейчас находимся в замкнутом круге, когда нельзя торопиться, но хотелось бы побыстрее. Готовы ли мы экономически и готово ли наше общественное мнение к тому, чтобы увеличить размер группировки на Украине?

— Нам деваться некуда. Либо мы выстоим в этой войне, либо Россия перестанет существовать. Мы должны говорить о том, что это не спецоперация России против Украины, а война России и НАТО. Если мы будет так ставить вопрос, то в этой ситуации можно многое изменить в общественном мнении.

У нас есть много добровольцев. Другое дело, что военные не очень стремятся их брать, потому что они необученные и неподготовленные. Но в качестве волонтеров для организации нормальной жизни на освобожденных территориях и для передачи гуманитарной помощи их можно использовать. А в армию нужно привлекать профессионалов.

Что касается темпов наступления, то между северным и южным фасом в Донбассе — примерно 200 км. Если нам удастся проходить в день по 5 км, то за месяц нам удастся эту группировку окружить.

- Все-таки вернемся к Приднестровью. Если Румыния или Молдавия пойдут на республику, может ли наш Черноморский флот или Каспийская флотилия нанести удар по противнику? Насколько это поможет защитить регион?

— Конечно. Если будут развиваться события по сценарию 2008 года, мы задействуем Черноморский флот, десантные силы, а также сможем обойти укрепрайоны севернее Николаева и Одессы, выйдя к Приднестровью. Задача реальна, если произойдет нападение на наш миротворческий контингент.

Хотя НАТО такой сценарий отрабатывает. Польша угрожает нападением на Калининград, Финляндию практически втянули в НАТО, в результате чего натовские войска будут стоять в несколько десятках километров от Санкт-Петербурга. Это напоминает события 1939-1940 годов.

В Молдавии уже находятся румынские войска в форме молдавских военнослужащих. Также есть информация, что Минобороны Украины перестал руководить операцией, этим занимается Пентагон (визит Остина на Украину был связан с этим). Более того, СБУ перешел под управление MI6. Вмешательство Запада колоссальное. Запад делает все, чтобы одержать победу.

Но ключевая точка — это Донбасс. Если мы разгромим там наиболее боеспособные части ВСУ, Украина, вне зависимости от помощи Запада, окажется в крайне тяжелом положении. Запад поймет, что Киев не в состоянии победить, и нет смысла вкладывать такие колоссальные ресурсы в украинский режим.

- Все-таки научились ли мы уничтожать западное оружие, которое поставляется на Украину?

— Это тяжело. Поставки тяжелой бронетехники осуществляются по окружной дороге во Львове с 12 до 5 утра. Мы можем нанести ракетный удар, но они слишком дорогие, и тратить их ради одного-двух танков не всегда выгодно. Проще нанести удар по месту их хранения, куда их привозят, разгружают и распределяют по частям.

Борис Рожин: Россия уже начала отрезать все коммуникации группировки ВСУ в Донбассе © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Блинский

Понятно, что мы не можем уничтожать оружие в Польше и Румынии. Но очень важный момент — поставка нефти и нефтепродуктов из Молдавии. Есть материалы, что туда якобы попадает российская нефть. Нужно всерьёз отследить поставки наших ГСМ в Молдавию и Румынию. Кто-то на этом деле зарабатывает, а жизни тысячи наших ребят подвергается опасности.

- Известный американский военный аналитик Скотт Риттер высоко оценил действия России на Украине, сказав, что рано или поздно она все равно возьмет в кольцо раздробленные части ВСУ по всей стране. Это объективная оценка, или это попытка усыпить бдительность вроде публикаций западных СМИ, что Киев будет взят за 72 часа?

— Не все так просто с военной точки зрения. Когда тебе противостоит группировка в 600 тысяч человек (группировка 250 тысяч, плюс две мобилизации и тербаты), а у тебя всего 150 тысяч наших и до 50 тысяч сил ДНР/ЛНР, начинать спецоперацию при таком раскладе рискованно. Мы понимали, что соотношение должно было быть 1к3 в нашу пользу, а не в пользу ВСУ, но пошли на это, потому что не ставили глобальных целей вроде блицкрига.

Мы можем говорить об успехе в ходе спецоперации, потому что для того чтобы малыми силами бить противника, нужно мастерство и храбрость. После 24 февраля Россия и ДНР/ЛНР освободила территорию больше, чем Великобритания. Это серьезный успех, но мы об этом недостаточно говорим.

Нам бы хотелось, чтобы все было как в годы Великой Отечественной войны (танки, стрелки и карты), но это было бы сопряжено с потерями мирного населения и наших военных. Нам это не нужно, поэтому мы действуем в щадящем режиме по сирийскому опыту, и Пентагон об этом прямо говорит. Алеппо тоже брали достаточно долго, но взяли, и при минимальных потерях. Откусываем кусок, перемалываем, берем следующий. Такая тактика везде, от Харькова до Запорожья. В Николаеве пока небольшая пауза, которая может поменяться из-за событий в Приднестровье. И самое главное, что мы ведем дистанционную войну при помощи авиации и артиллерии, выводя из строя силы противника, не подставляя наших ребят под пули врага.