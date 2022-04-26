Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр Александрович, как вы оцениваете перспективы сохранения диалога России с «недружественными странами» в среднесрочной перспективе?
— Сейчас перспективы развития отношений России с «недружественными странами» представляются не самыми радужными. Скорее, наблюдается неуклонное ухудшение и без того очень непростых отношений. Бесконечные пакеты санкций и ограничений, игнорирование (а, порой, и потакание) расцветшей на Западе буйным цветом русофобии, поставленные на поток обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах — все это никак не способствует не только нормализации отношений, но даже началу налаживания конструктивного диалога.
Из-за постоянных взаимных высылок дипломатов существует риск того, что скоро и вести этот диалог будет некому.
- Возможно ли дальнейшее ухудшение отношений России и стран Запада?
— В краткосрочной перспективе, думаю, да. Еще не исчерпан арсенал средств давления на Кремль. В частности, не исключены новые санкции против банковского и энергетического секторов. Вполне вероятны попытки исключить Россию из отдельных международных структур, в которых наша страна еще сохраняет членство.
Безусловно, будет продолжаться давление на государства, отказавшиеся присоединиться к западному хору обвинителей Москвы. Словом, дна в этом смысле отношения пока не достигли — есть еще, куда падать.
Вместе с тем, чем более очевидными будут становиться экономические последствия от санкций для тех, кто их против нас вводил, тем скорее придет осознание контрпродуктивности такой политики в отношении России. Недовольство населения европейских государств растущими ценами на продукты и топливо, проблемы со сбытом продукции на российский рынок, отсутствие щедрых российских туристов неминуемо приведут к тому, что давить начнут уже на власти стран-инициаторов санкционных действий.
В этой связи логично предположить, что и восстановление разрушенного взаимодействия начнется с тех сфер, где потери для европейцев будут особенно чувствительными. За ними, надеюсь, последуют и абсолютно незаслуженно пострадавшие сферы науки, культуры и спорта.
- Какую роль тут играет украинский кризис?
— Что же касается поддержки Западом украинского режима, то здесь, на мой взгляд, все в наших собственных руках — как бы странно это ни звучало. Как только наши бывшие партнеры почувствуют, что перспектив сохраниться в своем нынешнем виде у киевской власти больше нет, они сразу же прекратят ее поддерживать.
В этом смысле, считаю абсолютно беспочвенными надежды на то, что разрешить «украинский кризис» можно путем переговоров с Зеленским и его окружением. Во-первых, опыт последних восьми лет убеждает в том, что достигнутые договоренности вряд ли кто-то будет соблюдать. Во-вторых, сам факт переговоров — по крайней мере, в том формате и на тех условиях, как они велись до сих пор — не только раздражает значительную часть российского общества, но и дает западным политикам основания полагать, что нынешний киевский режим имеет шансы удержаться у власти. Отсюда — всевозможные попытки помочь ему в этом.
Осознав, что судьба Зеленского и его армии предрешена, а также поняв, что поставляемые на Украину вооружение и техника уничтожаются, не успев доехать до места назначения, Запад начнет искать ему замену и, возможно, даже сам ускорит его падение.