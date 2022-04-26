Вести переговоры с Зеленским и его окружением бессмысленно. Более того, такие переговоры раздражают значительную часть российского общества, считает профессор кафедры политических наук Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Александр Александрович, как вы оцениваете перспективы сохранения диалога России с «недружественными странами» в среднесрочной перспективе?

— Сейчас перспективы развития отношений России с «недружественными странами» представляются не самыми радужными. Скорее, наблюдается неуклонное ухудшение и без того очень непростых отношений. Бесконечные пакеты санкций и ограничений, игнорирование (а, порой, и потакание) расцветшей на Западе буйным цветом русофобии, поставленные на поток обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах — все это никак не способствует не только нормализации отношений, но даже началу налаживания конструктивного диалога.

Из-за постоянных взаимных высылок дипломатов существует риск того, что скоро и вести этот диалог будет некому. Посол Антонов рассказал о выгодах от спецоперации для США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

- Возможно ли дальнейшее ухудшение отношений России и стран Запада?

— В краткосрочной перспективе, думаю, да. Еще не исчерпан арсенал средств давления на Кремль. В частности, не исключены новые санкции против банковского и энергетического секторов. Вполне вероятны попытки исключить Россию из отдельных международных структур, в которых наша страна еще сохраняет членство.

Безусловно, будет продолжаться давление на государства, отказавшиеся присоединиться к западному хору обвинителей Москвы. Словом, дна в этом смысле отношения пока не достигли — есть еще, куда падать.

Вместе с тем, чем более очевидными будут становиться экономические последствия от санкций для тех, кто их против нас вводил, тем скорее придет осознание контрпродуктивности такой политики в отношении России. Недовольство населения европейских государств растущими ценами на продукты и топливо, проблемы со сбытом продукции на российский рынок, отсутствие щедрых российских туристов неминуемо приведут к тому, что давить начнут уже на власти стран-инициаторов санкционных действий.

В этой связи логично предположить, что и восстановление разрушенного взаимодействия начнется с тех сфер, где потери для европейцев будут особенно чувствительными. За ними, надеюсь, последуют и абсолютно незаслуженно пострадавшие сферы науки, культуры и спорта. Экономист Митрахович: всё меньше европейцев поддерживают санкции против РФ © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Stanislav Mitrakhovich

- Какую роль тут играет украинский кризис?

— Что же касается поддержки Западом украинского режима, то здесь, на мой взгляд, все в наших собственных руках — как бы странно это ни звучало. Как только наши бывшие партнеры почувствуют, что перспектив сохраниться в своем нынешнем виде у киевской власти больше нет, они сразу же прекратят ее поддерживать.

В этом смысле, считаю абсолютно беспочвенными надежды на то, что разрешить «украинский кризис» можно путем переговоров с Зеленским и его окружением. Во-первых, опыт последних восьми лет убеждает в том, что достигнутые договоренности вряд ли кто-то будет соблюдать. Во-вторых, сам факт переговоров — по крайней мере, в том формате и на тех условиях, как они велись до сих пор — не только раздражает значительную часть российского общества, но и дает западным политикам основания полагать, что нынешний киевский режим имеет шансы удержаться у власти. Отсюда — всевозможные попытки помочь ему в этом.

Осознав, что судьба Зеленского и его армии предрешена, а также поняв, что поставляемые на Украину вооружение и техника уничтожаются, не успев доехать до места назначения, Запад начнет искать ему замену и, возможно, даже сам ускорит его падение.