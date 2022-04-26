После окончания специальной военной операции Российской Федерации на Украине, Москве необходимо видоизменить внешнеполитическую доктрину на пространстве ближнего зарубежья, прописать, что каждая антироссийская выходка обязательно будет иметь последствия, считает политолог Армен Гаспарян

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

— Армен, власти Киргизии призвали жителей страны не надевать военную форму с символикой Z во время «Бессмертного полка» и предупредили о том, что это разжигание межнациональной розни. То есть очень боятся обидеть украинцев, точнее, даже не украинцев, а украинскую власть. Примечателен тот факт, что заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея недавно посетила Киргизию. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства Киргизии появилась следующая многозначительная фраза: «В контексте укрепления политического диалога между странами рассмотрены предстоящие визиты на высоком уровне, а также планы по заключению базового соглашения между Кыргызской республикой и США». Пока что это выглядит так, что киргизы поступили как приспособленцы. Запад против, значит, мы от России отвернемся, нанесем удар исподтишка. Стоит отметить, что в России в трудовой миграции находится около одного миллиона граждан Киргизии. Неужели у киргизов короткая память и они не хотят учиться на примерах и ошибках Украины? Какой должна быть наша реакция на такое поведение бывших советских республик?

— Столько вопросов сразу! Давайте по пунктам. Во-первых, даже безотносительно появления там представителей Госдепа на переговорах, вы просто должны запомнить, что такое Киргизия. Это очень легко! На семь взрослых жителей этой республики приходится одно западное НКО. Вообще представляете степень проникновения соросовских структур туда? Меня это совершенно не удивило, потому что что в Киргизии, что в Казахстане соросята проводили акции. Армен Гаспарян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Что в Узбекистане.

— Ну да. Это не Сербия и не Армения совсем. Что надо сделать? Я не политик, говорю это с точки зрения гражданина — я бы им очень популярно объяснил, из чего состоит бюджет их собственной страны и порекомендовал бы не искушать. Этого было бы достаточно для приведения в чувство. Как и с рядом других государств, это все находится в самой что ни на есть прямой зависимости от России.

Дальше начинается самое интересное — к чему надо вообще готовиться. Для меня очевидно, и я всегда это говорил: до тех пор, пока силу не покажешь, до многих людей просто не доходит. Сейчас все крутятся вокруг Киргизии, но я напоминаю, на прошлой неделе была Молдова — ровно то же самое.

Мы обсуждали еще до момента абсолютно хамской выходки Майи Санду, когда она сказала, что что-то собирается в мусорную корзину выкинуть. Подобного рода заявления — это как? За рождаемостью надо следить! Потому что всегда нужны герои, а рождаются майи санды почему-то с завидным постоянством.

Это часть системы. После окончания специальной операции Российской Федерации на Украине нам необходимо видоизменить внешнеполитическую доктрину РФ на пространстве ближнего зарубежья, где было бы желательно прописать, что каждая хамская выходка будет иметь лютые последствия. Потому что, по-хорошему, вы с ними разговаривать не сможете, это не тот контингент — он невменяемый. Ни в Молдове, ни в Киргизии, ни где бы то ни было еще. Человек понимает только в силу.

Здесь сначала надо бить в лицо, а потом только разговаривать. Иначе не получится. Потому что эта вся конструкция ушла очень далеко от представлений советской эпохи. Они остались по-прежнему в огромной экономической зависимости от России, но при этом они все такие дерзкие! Они все такие самостоятельные! Даже страшно становится!

Киргизия запрещает символ Z! Мне кажется, что проще Киргизию запретить, с экономической точки зрения, обнулить! Ну и самое главное, это огромный привет тем дуракам, которые бегают и рассказывают про постсоветское пространство, что это еще 200 лет будет Советским Союзом, они вместе с нами классовую борьбу вели. Эти заявления пусть сами и комментируют… Я много раз говорил о том, что добро должно быть сильным, что Георгий Победоносец Змея не добрым словом побеждал, а копьем и мечом. Так и здесь должно быть. Прежде чем открывать рот, они бы понимали, что прилетит ответ.

— Вы предлагаете жесткие меры. Но есть опасения, что тогда они окончательно от нас отвернутся и создадут нам проблемы вместе со своими американскими друзьями.

— Это прекрасная мысль. А они, по вашему мнению, находятся у нас сто процентов в фарватере России?

— Нет, сейчас они хотя бы как та же Молдова — не плюются.

— Пока не плюются. Молдова тоже не сразу начала. Просто надо сразу язык вырывать и зубы выбивать, чтобы плевать нечем было. Надо просто сразу это делать! Поймите, эта вся история очень хороша, только ее же можно закруглить очень сильно. Берется и перекрывается финансовый поток. Из чего состоит бюджет Киргизии? Это огромное число поступлений денег из России. Вы перекрываете все! Тем более сейчас санкции, банки что-то не работает. «Вот, сломалось! — А когда почините?— Когда Z разрешите!». Пушков призвал наказать Молдавию за слова Санду © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Я вас уверяю, что незаметно чиновник этот уйдет в отставку, а в Москву пойдет депеша, что он ушел, такой гадкий и злобный, ну что, по-человечески нельзя было? В том и проблема наша, что мы относимся к ним как к несмышленым детям, а детям принято прощать какие-то шалости, глупости. Не понимаю, сколько лет этим можно заниматься? Украине прощали, прощали. Украина могла, в принципе, делать все что хочет, на нее никто не реагировал. Теперь получили вот это. Надо же делать выводы, чтобы больше такого не было. Это полезно для нас самих.

Что касается настроений там, это вообще удивительное место — Киргизия. Оно удивительно чуть более, чем полностью. Во-первых, эти все НКО, во-вторых, там часть территории, которую вообще надо в Книгу Гиннеса заносить — они искренне считают, что они часть Узбекистана. Потому что киргизское вещание до них не добивает и ловится все только из Узбекистана. Поэтому, когда телевизор говорит «наш президент», они думают не про своего, который в Бишкеке, а про того, который в Узбекистане.

Это такое место тоже теплое. Прекрасные люди живут, но с политической точки зрения это чудовища. Если Молдову мы называем «бессарабская дискотека», то Киргизия — это «фестивальная демократия», где каждые выборы заканчиваются тем, что местные джигиты садятся на коней и несутся сносить власть. Это у них такая политическая традиция. Меня абсолютно не удивит, что этот эпизод будет фигурировать при следующем электоральном цикле. У них там нормально с этой точки зрения, просто их надо подстегивать небольшими намеками из Москвы — и все будет сразу хорошо.

— Перейдем к Украине. Глава СНБО Данилов заявил, что Киев при первой же возможности ударит по Крымскому мосту. Существует ли такая угроза, если им поставят какую-то технику? Какая у нас есть возможность себя обезопасить?

— Если им поставят такую технику, то с такой техникой что-то произойдет. Им уже объяснили. На днях было дополнительное заявление МИД по этому поводу — что это будет цель и цель накроют. Меня сложно заподозрить в симпатиях к американской политике, но одно мне нравится. Если бы пан Данилов такое заявление сделал по поводу США, они бы уже не то что бомбили бы Киев, а еще бы что похлеще сделали.

Можно бесконечно долго относиться к этим заявлениям, как к заявлениям сборища дебилов. Вот Билецкий сказал: «В Мариуполе будет "Бессмертный полк", давайте по нему ударим "Точкой-У"».

У них таких заявлений очень много ежедневно. Я, к несчастью, вынужден еще смотреть украинское телевидение. Это не добавляет мне любви к людям и здоровья.

Если они сделали такие заявления — надо разносить это все к едрене фене. Да, это жестко, это жесткий сценарий. Да, Россия его не хочет, но если мрази ударят «Точкой-У», тогда что делать? Тогда думать о том, почему мы раньше не разнесли? Там же еще, помимо этого, еще есть одно «что». Там же еще Онуфрий задумал крестный ход проводить. Не было у бабы забот, и вот сейчас самое время вокруг «Азовстали» ходить крестным ходом! Просто идеально будет для провокации. И кто за это потом будет отвечать? Завод «Азовсталь» в Мариуполе останется в прошлом - мэр © скриншот видео "news-front.info"

Я понимаю логику Онуфрия, ему надо показать, что он святее Папы Римского, потому что они собираются вообще запретить Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Можно найти какое-то другое место, не «Азовсталь», для проявления своих верноподданических чувств. Это же все-таки люди живые! Понятно, билецким, всем прочим даниловым, арахамиям, резниковым, подолякам, арестовичам — им вообще глубоко наплевать на этих людей. Тогда, если им наплевать, почему о людях должны заботиться только в России? Объясните мне эту логику! Мы должны спасать людей для того, чтобы Украина их убивала!

— Мы с вами говорили, как они «Точками-У» поубивали людей в Краматорске.

— И в Донецке.

— Получается, что они заранее анонсируют свои преступления, а потом опять все спихнут на Россию, обвинят ее в открытую, но уже очевидно, что это их ракеты.

— Разумеется, к этому все и готово. Не знаю, смотрите ли вы эти сюжеты на украинском телевидении. Сегодня я прослезился — ни мозгов, ничего нет. Там сидит девчушка лет восемнадцати, при полном макияже, такое ощущение, что ее только что с подиума свели, выставка достижений эротического хозяйства. И параллельно журналист рассказывает, что на глазах у этой девушки в течение двух недель насиловали маму и ее младшую сестру. Первый вопрос был бы у любого человека, а почему не ее тогда?

— Они еще дальше пошли — какие-то страны принимают изнасилованных украинок, можно уже делать аборты. В Латвии разрешили делать аборты изнасилованным украинкам — они все почему-то беременные массово.

— Это Неммерсдорф, это 1944 год, когда геббельсовская пропаганда отработала на отлично. Это миф про изнасилованную Пруссию оттуда стартует. Они своего нового ничего не придумали. Они реализовали то, что есть. Другой вопрос, все-таки, актеров надо подбирать под роли. Но, если на твоих глазах две недели происходил чад кутежа и содомия, а ты сидишь, как будто тебя только с великосветского приема привели — кто в это поверит? Это одни и те же актеры из одних и тех же роликов.

Я вижу одну и ту же бородатую харю — в случае с Донецком, Краматорском, Бучей, Мариуполем, и даже Николаевом. Может, он слесарь-многостаночник, его всюду бьют и насилуют, он просто из одного города в другой переходит. Что чудовищно — это отношение украинских властей к этому всему! Это и есть то самое пресловутое «расчеловечивание», о котором я много раз говорил. Когда вы расчеловечивали русских людей на Донбассе, рано или поздно вы займетесь тем же самым, только уже по отношению ко своему населению. И это произошло. Отсюда у меня вопрос: а что с ними делать? У меня нет ответа, потому что я не понимаю, как можно так поступать со своим собственным населением.

Российская Федерация объявила планы на второй этап операции… Но основная вся скверна несколько в другом месте находится. Она на юге, она в центре, это Киев имеется ввиду. Сколько до этого эти выродки успеют поубивать людей? Главное, конечное целеполагание для меня осталось феерической загадкой.

Объявлено уже, что с 1 мая они (украинские власти. — Ред.) собирают социалку обрезать. Бюджет весь и пенсионеров, потому что денег нет. Прекрасно! И? А кто будет об этих людях заботиться? Сейчас тепло, май, но огороды свои еще не появятся, еще надо чуть-чуть времени. Кто думает об этих людях? Шарль Мишель, это старое полено [едет] с визитом в Киев, комиссары ООН? Мне нравится — все выходят на таких тревожных щах, поигрывая хохолком, как мой попугай, и рассказывают о том, что в сентябре все, концы в воду, потому что жрать будет нечего. Приводят статистику, что на Украине треть пшеницы, кукуруза, жмых сожрет не саранча, а просто не будет даже на посадки. Я согласен, да, это так и есть. А теперь вопрос: а делать в связи с этим что? А вот на этот вопрос никто не отвечает. «Российская пропаганда». О чем боятся говорить в эфире украинских каналов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Они вышли, сказали: «Все, жрать будет нечего. У вас есть вопросы, господа журналисты? Нет? Очень хорошо, мы пошли». Прикольно! А решать это все кто должен? Тоже Россия должна озаботиться посадкой кукурузы на Украине, потому что Зеленскому некогда? Вы видели ролик, который он заснял, где он крутится в кресле? А на столе видели белый порошочек разложен?

— Я не знаю. Понятно, что он в неадекватном состоянии находится, но я никак не могу поверить, что он даже это не скрывает. Он совсем потерялся, он вне реальности.

— Давайте зайдем на обозначенную вами тему с другой стороны. Назовите трех человек, которые там в реальности. Мне очень интересно! Вы можете трех хотя бы назвать, кто соответствует?

— Они, может быть, есть, но они сидят.

— Хорошо, это люди-эксперты, люди думающие, я имею в виду исполнительная власть, законодательную не трогаем — там совсем все плохо. Украина и парламент не совмещаются никак. Во власти вы можете назвать кого-то, кто в сознании, из тех, кто делает заявления?

— Нет.

— У меня каждый день — это мука, реально. Ты готовишься к эфирам, освежаешь то, что они сейчас произнесли. И ты понимаешь, что об этом даже говорить стыдно, это невозможно разбирать, потому что это реально генератор случайных слов, чисел и событий. Я вчера ночью вместо того, чтобы спать, сидел, слушал Арестовича. Когда я услышал в самом начале о том, что угроза падения Мариуполя спала… Ну или как?

— У них там свой какой-то Мариуполь, другой.

— У них там все другое. В том-то и проблема, что это проклятая работа, ежедневно все читать, анализировать, рассказывать людям, потому что реально от этого же крыша едет. Я открываю украинские медиа, и у меня ощущение, что это другая планета абсолютно. Какой-то полный сюр, где вообще ничего ничему не соответствует. Незалежко сказал, чем Арестович полезен пророссийским медиа © Tarik Nezalejko

Это история, опять же, от Арестовича — что надо делать, если тебя призывают в русскую армию. Причем, это все делается на примере Херсона. Не очень понял, а кого из Херсона призвали в русскую армию? Учитывая, что там не призывная система. Это мы опускаем, первый момент. Второй момент — а почему в русскую, почему не в ЛДНР, в народную милицию? Он на основе чего делает эти заявления? Этого никто не знает, потому что начинаешь искать, с чего начинается? А исходной темы нет. Ты сидишь и думаешь: это с чего, к чему это было? Он нюхнул, выпил, покурил, ширнулся? Откуда у него это все?

Тот же Арестович: «Россия готовится к обороне, копают окопы». Смотришь потом на карты, которые наши военкоры демонстрирует. Думаешь, пес его знает, может, где-то в Калмыкии мы окапываемся? После этого приходят сводки ВСУ, они с каждым днем все длиннее и длиннее. Ты читаешь и понимаешь, что они и Арестович — это две абсолютно разные картины. Какой из них надо выбирать? Правильный ответ — никакой. Потому что одно, и другое, и третье — это бред.

Вы представьте себе, уже долго в таком режиме ваше экспертное сообщество находится, в таком интеллектуальном насилии. Это чудовищно! Поэтому не надо думать, что Зеленский там один такой, они все одинаковые. Просто Зеленский меньше всех умеет себя держать в руках. Как говорят, выпил — сиди дома.