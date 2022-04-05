Истории о том, что украинских беженцев в Европе угоняют в рабство или принуждают к занятиям проституцией, могут быть масштабным фейком авторства самой Европы, однако не все так просто

Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

- Алексей Алексеевич, по данным ООН, примерно 4 миллиона человек уехали с Украины и многие из них в Европу, и СМИ просто запестрели сообщениями о том, что украинских беженцев угоняют в рабство, принуждают к занятиям проституцией, попрошайничеством и тому подобное. Соответствуют ли эти сообщения действительности?

Алексей Мухин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Во-первых, отчасти пытаются остановить этот поток беженцев, потому что Европа перегружается. Во-вторых, необходимо нагнать страху и ввести украинское общество в состояние аффекта, чтобы в дальнейшем можно было продолжать эксплуатировать его и натравливать на Россию. В-третьих, не утаишь шило в мешке, и многие так называемые беженцы на самом деле являются боевиками. И, конечно же, они составят костяк новых украинских этнических группировок, действующих в Европе. Причем действующих с особым цинизмом, потому что их так воспитали. В том числе и военные инструкторы стран членов НАТО, прежде всего британцы, поляки и американцы.

Поддержал Россию. Легендарный биатлонист Симон Фуркад спасает спорт от политики © AP, Matthias Schrader, File

Этническая преступность, как правило, начинает действовать в своей этнической среде, то есть эти 4 с лишним миллиона украинцев будут той средой, которую будут использовать эти группировки для того, чтобы заработать так называемый первый капитал. И конечно же, главные направления деятельности здесь — это, к сожалению, торговля женщинами, организованная проституция. Европу, конечно, не удивишь этим, уже становится таким общим местом славянская проституция в Европе, и это преимущественно украинская проституция.

Помимо этого, будет процветать торговля органами, это то, чем промышляли албанские боевики, и украинские бывшие члены нацбатов, безусловно, возьмут это на вооружение, здесь, к сожалению, не приходится сомневаться, потому что это супервыгодный бизнес.

Помимо этого будет процветать нелегальная торговля оружием, благо страны НАТО наводнили Украину вооружениями, в основном устаревшими, тем, что можно продать на вторичном рынке. Сейчас Украина — хаб по торговле оружием, можно купить все, и этим пользуются в том числе террористические группировки, совсем не европейские. Но европейские тоже.

Зеленский приехал в Бучу и сделал заявление по переговорам с РФ © REUTERS, Marko Djurica

- Извиняюсь за циничность формулировок, но мне придется поинтересоваться расценками. Вот вы назвали проституцию, торговлю детьми… Сколько это все будет приносить денег? Реально ли это посчитать? И если какие-то данные все-таки будут озвучены, то через сколько лет?

— Западные спецслужбы, российские спецслужбы, антитеррористический комитет, конечно, обладают такой информацией, но она, как правило, секретная. В открытом доступе я не видел такой информации.

Тем более, что, скорее всего, пресловутые расценки, прайс-листы, они как правило демпинговые (искусственно заниженные. — Ред.), потому, извините за цинизм, предложение будет превышать спрос — это совершенно очевидно, то есть сторона, которая предлагает будет демпинговать. Это только повышает ужас ситуации.

- Вы когда-то говорили, я сейчас процитирую: «Украинская проституция за рубежом давно стала брендом, и, к сожалению, это сильно деформирует представления о славянских женщинах, русских в частности». Мне кажется, это какие-то связанные вещи: то, что было несколько лет назад, и то, что происходит сейчас…

— Сейчас это умножается, процесс, последствия которого мы сейчас наблюдаем, начался в 2004 году. Он, конечно, шел с 1991 года, с распада Советского Союза и так называемой независимости Украины, которую активно с 1991 года продавали. Сначала Кравчук, потом Кучма, потом все остальные главы государства.

Торговля суверенностью всегда сопровождается деградацией и маргинализацией населения. Это мы видели воочию и после так называемого оранжевого майдана, после него стало понятно, что эта деградация начинает набирать скорость.

Деградация сопровождается тем, что экономика становится серой, истеблишмент — коррумпированным, и все эти «прелести» выливаются в обнищание населения. Соответственно, пышным цветом цветут все эти болезни, которые мы сейчас с вами перечислили. Так что причин для оптимизма нет. И это, конечно, общая картина, общая беда, которая длится с украинским обществом уже достаточно давно. Это началось не вчера.

- Ваш прогноз: что будет дальше? Эти беженцы останутся в Европе или вернутся?

— Я думаю, что если Украине удастся взять себя в руки, удастся провести трибунал над военными преступниками, нацистскими преступниками и расставить для себя приоритеты, то в том числе и Россия поможет Украине стать действительно суверенным государством. И как успешный проект — эти беженцы, которые не найдут себя в Западной Европе либо где-то ещё, они потянутся обратно домой.

Мне бы очень хотелось, чтобы этот проект оказался успешным и Украина стала той страной, которая имеет дружеские отношения и с Россией, и с Западной Европой, а не противопоставляет себя России, потому что именно проект «Анти-Россия» привёл к этому плачевному результату. На ошибках, я думаю, надо учиться, а не повторять их.

- То есть вы считаете, что спецоперация поможет этому процессу?

— Спецоперация заканчивает войну, которая началась 8 лет назад и которую попытались остановить и закончить Минскими соглашениями, которые, я напомню, именно украинская сторона не выполняла, причём делала это открыто, в циничной форме. А страны-гаранты Германия и Франция самоустранились, ничего не сделали для того, чтобы Киев выполнял «Минск-2». Все это в совокупности привело к нынешней специальной военной операции, которая заканчивает эту гражданскую войну на территории Украины.

- Я имею в виду, что есть план по денацификации, хотя я лично не уверена, что нацизм лечится. А какие-то маргинальные вещи лечатся?

— Нацизм лечится хорошим, полноценным, масштабным трибуналом. Нюрнбергский трибунал и его решения долгое время были прививкой от вируса нацизма, который стал проявляться, когда прививка начала исчезать. Нацизм стал пышным цветом цвести в отдельных странах, я имею в виду Прибалтику и Украину. И мы прекрасно знаем, кто поощрял это цветение, и кто науськивал, и кто создавал проект «Анти-Россия». Это всё секрет полишинеля, если кто-то думает, что его не будут бить по наглой рыжей морде, то нет, будут бить по наглой рыжей морде.

Так вот с маргинальностью, о которой вы сказали, — тут, к сожалению, процесс гораздо более долгий, тут трибуналом не обойтись, тут нужно воспитание. К сожалению, это воспитание будет, судя по тому, что сейчас происходит, в том числе и за счет России. Но России не привыкать, в 20 веке она не раз уже спасала Европу от самой себя, и это было достаточно успешно.

- Как вы думаете, сколько лет примерно это может занять?

— Это сложно прогнозировать, потому что, с одной стороны, можно, что называется, включить телевышки и перепрошить мозги гражданского населения и сделать это в сжатые сроки, но в очень такой вивисекторской, неприятной форме. А можно растянуть это на достаточно длительный период и подождать смены одного-двух поколений.