Сегодня вы не отличите члена «Правого сектора»* или бойца территориальной обороны от настоящего беженца, пострадавшего от обстрелов ВСУ, поэтому беженцев надо тщательно проверять, считает руководитель Союза украинских политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер

— Лариса, сейчас на территорию России въехало много беженцев с Украины. Нужно ли им, по вашему мнению, предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке?

— Думаю, что упрощенное предоставление российского гражданства нужно приостановить до окончания спецоперации и распространять его исключительно на тех, кто прибыл в Российскую Федерацию до ее начала.

Те, кто прибыл после, как беженцы — им нужно давать временное убежище, оказывать всемерную материальную помощь, а потом их тщательно проверять, кто они, что они и с какой целью прибыли в РФ. Потому что сейчас такая ситуация, что сюда могут проникнуть действительно недоброжелатели России, враждебные элементы.

Нужно очень внимательно относиться ко всем, кто прибывает сейчас в Россию. Автоматически распространить на всех облегченный порядок получения гражданства нельзя. Это мое личное мнение.

Царев: Неуспех военной кампании на Украине — это гибель для России © РИА Новости, Алексей Куденко

— Почему вы так считаете?



— Потому что огромное количество население на Украине одурманено украинской националистической пропагандой. Достаточно большое количество населения даже на Юго-Востоке Украины сейчас враждебно относится к России. СБУ под контролем западных спецслужб за время после 2014 года создало по всей территории Украины свои ячейки и группы.

Мы видим, насколько укрепилась украинская армия в период с 2014 года. Из небоеспособных деморализованных соединений она разрослась в мотивированную, хорошо вооруженную, очень большую по численности армию, которая упорно сопротивляется.

Аналогично изменилась и спецслужба Украины, хотя это не так очевидно. Мы видим в Мариуполе, Волновахе, на Юго-Востоке, и сегодня в Херсоне, и в Мелитополе огромное количество скрытых групп, которые готовы к враждебной в том числе и террористической деятельности.

Сегодня вы не отличите члена «Правого сектора»* или бойца территориальной обороны от настоящего беженца, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Поэтому сейчас распространить на всех, кто прибывает в Россию с Украины, облегченный порядок получения гражданства, мне кажется, не нужно. Нужно его распространять на тех, кто прибыл сюда до 24 февраля.

* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России