У европейских энергокомпаний нет разумной альтернативы рублевым расчетам за российский газ, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 28 марта заявил, что страны G7 откажутся от расчетов за поставки российского газа в рублях.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что новая система рублевых платежей будет проста, понятна, прозрачна и выполнима для европейских и других международных покупателей.

— Игорь, как вы считаете, по каким причинам возможен отказ от перехода на расчеты в рублях?

— По причинам исключительно политическим. Если мы посмотрим, кто больше всего отбрыкивается от этих предложений и говорит, что мы никогда не перейдем, все запретим и так далее, то это политики, а не компании.

Если мы посмотрим заявления компаний, — а именно они должны будут менять контракты, — то мы увидим, что реакция гораздо более сдержанная: они ждут, что же им пришлет «Газпром».

Сейчас до 31 марта со своей стороны «Газпром» должен будет разработать дополнительное соглашение, и вот это вот допсоглашение будет заключаться в том, что изменится только один пункт контракта — валюта расчетов.

— Насколько это дополнительное соглашение изменит контракты европейских компаний с «Газпромом»?

— Формула ценообразования, объемы, сроки — ничего не меняется, поэтому компаниям, в общем-то, все равно. Они сколько платили за газ в долларовом выражении, столько и будут платить. Просто сами деньги, которые они будут переводить, будут не доллары, а рубли.

Поэтому «Газпром» направит им это допсоглашение о переходе на рубли, и, по всей видимости, российское правительство и центральный банк должны разработать какую-то инструкцию, которую пришлют тоже вместе с этим допсоглашением и в которой будет прописано, где взять эти рубли.

Пока что никто никому ничего не отсылал. А европейские политики заранее начинают говорить, что они не перейдут, что это не соответствует контрактам и так далее потому, что это заявление с российской стороны является по сути ультиматумом и они не хотят соглашаться на этот ультиматум.

— Но как тогда быть с заявлениями некоторых компаний, которые все же не выразили большого желания платить за получаемый российский газ в рублях?

— Компания ENI якобы заявила, что не будет, не может и отказывается, но если внимательно почитать ее сообщение, то в конце говорится, что не могут потому, что дополнительного соглашения нет. Ну так вам его сейчас пришлют!

До этого австрийская OMV тоже заявляла, что у нее нет юридических оснований переходить на рубль. Конечно, потому что вам еще не прислали дополнительное соглашение и вы его не подписали.

Сейчас, на данный момент, у них у всех в контрактах прописаны доллары или евро, и они не могут ничего оплатить по-другому. Поэтому надо дождаться, пока им пришлют это все и посмотреть их реакцию.

— Чем, по-вашему, разрешится это противоречие между европейскими политиками и европейским же бизнесом?

— По всей видимости, речь будет идти о том, что политики не будут вводить запрет на переход на рубли, а это значит, что можно будет перевести контракты на российскую валюту.

Я думаю, что политики в итоге все свалят на компании. Мол, мы выразили свое несогласие с таким переходом, мы против, но это вопрос коммерческих компаний, поэтому мы запретить это не можем. Если компании считают это целесообразным, пусть подписывают.

И большинство компаний вполне может подписать это допсоглашение и торговать в рублях. Исключение могут составить только политизированные компании вроде польской PGNiG.

У нее и так в конце этого года заканчивается коммерческий контракт с «Газпромом», и поляки не стали его продлевать. Они, соответственно, скажут, что отказываются переходить на рубли, и разорвут контракт.

— Песков сказал, что газ никто бесплатно поставлять не будет. Каковы шансы, что поставки газа в ЕС все же будут прекращены? Какие последствия могут наступить для Европы и России в этом случае?

— Европе целесообразно выступать неким единым фронтом, желательно, конечно, за изменение контрактов, потому что если хоть одна значимая европейская компания отказывается торговать с Россией и прекращает закупки, то Россия на этот объем сокращает добычу, потому что перенаправить эти объемы некуда.

И тогда в мировом газовом балансе возникает дыра. И так сейчас дефицит предложения газа на мировом рынке, а он еще больше возрастает — соответственно, будет расти и цена.

Если какой-то один значимый поставщик откажется, то он таким образом ударит по всем остальным, потому что весь газ на европейском рынке, в том числе российский, сразу станет дороже.

А если они займут единую позицию и введут тотальный запрет на покупку российского газа, фактически эмбарго, и Россия воспримет это как санкции и в ответ может прекратить поставки угля в Европу, что усугубит там энергетический кризис.

Без газа и угля сразу пойдут перебои с текущей выработкой электроэнергии, она будет подаваться по какому-то графику. Весь европейский рынок уже рынком нельзя будет назвать, то есть все перейдет на ручное управление.

Будет составлен график энергоснабжения: когда подается электроэнергия, когда тепло и горячая вода, если это централизованное теплоснабжение. А как к следующему отопительному сезону подготовиться, вообще непонятно.

Даже если европейцы начинают торговаться и на время останавливают закупки, на месяц или два, то эта пауза будет не в их пользу, потому что если ты через два-три месяца договоришься с Россией о поставках газа, то время будет упущено, и ты просто физически не успеешь напомнить свои газовые хранилища к следующему отопительному сезону и опять возникнут риски его провала.

— Была ли какая-то альтернатива для России вот этому переводу торговли энергоносителями на рубли?

— На самом деле это решение политическое и в каком-то смысле символическое, чтобы показать Европе, насколько они зависят от российского сырья.

Посмотрим, какие будут предложения и как они будут покупать рубль, но если это будет предложение приходить на нашу биржу и покупать рубли, то получается, что эти самые доллары и евро будут к нам попадать даже еще в больших количествах, чем раньше (сейчас компании должны продавать 80% валютной выручки. — Ред.).

Соответственно, рубль укрепится. Но кардинально это ничего в наших отношениях с европейцами ничего не меняет. Как к нам приходили доллары и евро, так и будут приходить, причем в большем объеме.

Поэтому смысл перевода торговли газом на рубли заключается в том, чтобы показать европейцам, что вы сейчас подписываете допсоглашение и тем самым расписываетесь в том, что сегодня вы отказаться от российского газа не можете.

И это вас, европейцев, должно отрезвить. Они принимают в этом санкционном угаре все новые и новые антироссийские ограничения, и это им намек: посмотрите, ребята, как вы зависите от российского газа — давайте, подписывайте, вы здесь и сейчас отказываетесь или нет.

Если не отказываетесь, то понимайте, что если вы и дальше будете наносить удары по российской экономике, то вы лишитесь этих поставок.

— Получают ли энергокомпании США какую-либо выгоду от сложившейся в ЕС ситуации?

— В целом да, конечно, Штаты, безусловно, получают выгоду. Вашингтон разбивает связи России и Европы, полностью переключает Евросоюз на евроатлантическую ориентацию в политическом плане.

Санкции против России: фатальный удар или шанс ускоренного развития? © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

По нефти они не являются нетто-экспортером, но за счет газа они активно зарабатывают — высокие цены, все замечательно, все проекты рентабельны и еще новые включаются.

И самое главное, что из-за высокой стоимости энергии на рынке ЕС себестоимость товаров, которые производятся в Евросоюзе, остается очень высокой и многие предприятия просто останавливаются.

Получается, что Европа становится неконкурентоспособной по сравнению с штатовскими производствами таких же товаров. В глобальной конкуренции американские производители выигрывают у европейских, потому что у них энергия дешевле, свой собственный дешевый газ.

— Можете поподробнее рассказать, о каких конкретно группах товаров идет речь?

— Практически во всех товарах в себестоимости есть энергия. Но прежде всего это металлургия, химическая промышленность, машиностроение, автомобилестроение. Фактически все, что производится — везде закладывается стоимость энергии.

Металлургия, аграрный сектор — всё-всё-всё. Свои предприятия у европейцев умирают, к ним приходят с такими же готовыми товарами американские производители.