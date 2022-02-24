Подконтрольная Киеву часть Донецкой и Луганской областей - это огромная территория, на которой живет много людей, которые не любят Россию. Наверняка есть некие договоренности, чтобы эти люди могли уйти из этих территорий, считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин Украина.ру

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Комментарий Дмитрий Стешин:

- Я сейчас нахожусь на окраине Донецка, мы готовимся выдвигаться с одним из подразделений на юг. По понятным причинам с утра все было тихо, но сейчас ВСУ начали отвечать, аж машину качнуло. Мне военные говорили, что для дезактивации и зачистки от ВСУ территорий Донецкой и Луганской областей потребуется две недели.

Надо учитывать, что это огромная территория, на которой много людей, которые не любят Россию. Это подтверждается тем, что режим держался восемь лет. Сейчас им, конечно, несладко, но в этой ситуации возможно все.

Что касается операций России по уничтожению украинской авиации и складов с боеприпасами, то все завершится ближе к вечеру. По крайней мере, столько времени нужно для зачистки с воздуха. Флота у Украины уже нет.

Что будет дальше? Я уверен, что есть договоренности по созданию некоей демаркационной линии, за которую уйдут люди, которые не любят русский мир.