Если Америка прикажет нынешним украинским властям развязать крупномасштабный военный конфликт на Донбассе, то они пойдут на это, хотя прекрасно понимают, что это самоубийственно. Такова цена зависимости, считает политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Олег Матвейчев

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

Загнанный в жёсткий «трансатлантический загончик»: как Шольц заговорил с Зеленским после визита в США © пресс-служба президента Украины - Олег, запад, очевидно, готовит западную же общественность к войне. Такое чувство, что единственный, кто сомневается в начале войны — это, как ни странно, Украина. И, конечно же, Россия. Какова вероятность того, что, все-таки, дожмут Украину до полноценного военного конфликта?

— Вероятность, к сожалению, очень большая, потому что слишком странные действия предпринимают американцы. С одной стороны, мы понимаем, что уже год длится шоу по нагнетанию ситуации, что «Россия агрессор». В феврале прошлого года были даны приказы (президентом Украины — Ред.) Зеленским перестать придерживаться прежней темы по поводу отвода войск и мирного урегулирования, и открывать огонь на поражение по своему усмотрению.

После этого обострилась конфронтация на Донбассе, стали друг друга все обстреливать, захватывать какие-то территории в нейтральной зоне. Потом туда Зеленский подогнал оружие. В ответ, естественно, подошли российские войска, именно — в ответ на то, что пришли войска Зеленского. И ситуация очень сильно обострилась.

Эта истерия, что — Россия виновата, что мир целиком и полностью лежит на совести России, что мяч лежит на стороне России — по меньшей мере, странна. Ведь они же прекрасно понимают, что Украина восемь лет не выполняет Минские договоренности.

Если ты хочешь мира — Америка хочет, Европа, все утверждают это. (Президент Франции — Ред.) Макрон только что был. Все говорят: «мы хотим мира». Ребята, что проще? Есть план мирного урегулирования, давно подписанный. Поэтапно выполняйте его, пусть Украина выполнит те пункты, которые сейчас тормозит и не выполняет. Вслед за этим, мы будем выполнять свои пункты. Что тут непонятного? Украина не выполняет, вы на нее не давите.



«Крупнейшее перемещение российских войск со времен холодной войны». Из-за чего нервничают на Западе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Они понимают, что это чистое самоубийство. Они будут уничтожены. Зеленскому и всем олигархам придется бежать на Запад и искать там убежище, больше никакой Украины не будет. То есть, 100%, даже 1000%, что никакой Запад не поможет, ничего не поможет. Все!

Так они же пойдут на это! Потому что — «папа приказал», хозяин американский приказал. Они даже это готовы сделать. А уж Минские договоренности — они выполнят по любому приказу.

Следовательно, Америка не хочет, чтобы они выполняли Минские договоренности. Следовательно, у Америки другая цель — чтобы славян все-таки столкнуть между собой, пусть славяне гибнут на радость англосаксам в войне друг с другом. Олег Матвейчев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

- Какая вероятность, что власть украинская поймет, что, если и дальше ее будут толкать… Поймёт, что единственный путь — это выполнение Минских соглашений, и сама начнет выполнять, пойдет на переговоры прямые с республиками, пойдет договариваться с Российской Федерацией, игнорируя мнение Америки. Ведь в противном случае — и Украину, и ее руководство ждут не лучшие перспективы?

— Это все временщики. Вероятности такой нет. Сейчас в массовом порядке на частных самолетах и обычными нормальными рейсами из Украины в Европу и в Америку, особенно в Европу, выезжают семьи украинских олигархов. Это длится последние две недели.

Все люди, которые там имеют за десять, за пятьдесят миллионов долларов, в данный момент — отправляют свои семьи. Вот сейчас вся Европа ими наводнена. У меня очень много друзей в Европе, во всех странах — в Германии, Италии. Швейцарии, в Лондоне есть. Я со всеми постоянно на связи. И они мне говорят: «Олег, война, Олег, война»!

Я спрашиваю: «Почему?» — «У меня только что прилетел сосед, украинский олигарх, со своей семьей. Сам он сидит на Украине. Он отправил сюда семью, и он получил точное известие, от самого-самого верха, инсайдерскую информацию получил, что война вот-вот начнется». Соответственно, идёт эвакуация посольств, эвакуации миссии ОБСЕ… Что это все значит?

Вероятность войны действительно очень большая. Америке очень хочется испортить Пекинскую Олимпиаду. Пока мы видим, что открытие не испорчено, Олимпиада идет, пока Китай торжествует, Си встретился с Путиным и, в общем, все идет не туда.

Хотелось бы (Аменике — Ред.), конечно, поменять и перетянуть ситуацию, чтоб про Олимпиаду забыли, про Китай забыли, чтобы вся ситуация повернулась в сторону этого конфликта. Поэтому какую-то провокацию, как минимум, серьезную, военную, — они готовы устроить. Может быть, неполноценное вторжение в Донбасс, но — какой-то колонной, чтобы бои начались, и дальше все пошло. Естественно, поэтому они пугают.

Как заставить украинцев? Им (власть имущим — Ред.) плевать на Украину. Они убегут все. Верхушка вся убежит в Канаду, в Америку, в Европу. У них все состояния там, всё там. Что Украина погибнет в огне… Они будут потом сожалеть, писать. Но денег им на остаток жизни, на детей и внуков хватит.

Плюс у них есть надежда, что они в этой войне победят. Не в том смысле победят, что Россию с ядерным оружием победят, а в том смысле, что коллективный Запад — путем поставок оружия, путем страшных санкций, — заставит Россию отступить, затормозить, куда-то отойти, начать наступление, но вернуться.

Если даже Россия захватит что-то, как это было с Грузией — мы же захватили в Гори, готовы были взять Тбилиси и готовы были повесить Саакашвили. Это можно было сделать в течение суток. Однако тогда звонил Саркози и сказал — все, тормозите, иначе будут страшные санкции. Путин плюнул, в конце концов, повесить Саакашвили — это не самая большая мечта его жизни. Он сказал, ладно, не будем портить с вами отношения, мы отбили ситуацию с Южной Осетией.

Здесь такая же ситуация. Они думают, что будет так же. Что опять своими звонками байденовскими и прочими, удастся спасти Киев, Галичину и все остальное, остановить это наступление. Но этого не будет уже. Украина — это не Грузия.



— Но к чему звонить, приезжать в Россию, демонстрировать, что — нас беспокоит только Украина? Нас не волнуют ваши предложения по безопасности. Нас волнует то, что мы должны наложить на вас санкции, поэтому — идите скорее вторгайтесь. Это всё выглядит именно так. Такое ощущение, что скоро на Россию санкции наложат просто за ненападение — потому, что надо наложить санкции…

— Ну конечно! Им нужно объединять Запад. Коллективный Запад слабеет. Коллективный Запад разваливается. Экономически, социально — у них огромное количество проблем. Им нужно сплотить.

Во-вторых, Америка хочет поиметь Европу дальше. То есть, заставить ее платить, сделать полностью так, чтобы она вылетела с конкурентного поля, чтобы деньги, инвестиции переместились в Америку, и таким образом, эту дурацкую американскую экономику, этого стояка, который живет на 40% своего бюджета, просто печатает деньги, ограбляя, к тому же, весь мир — чуть-чуть оживить, впрыснуть крови.

Поэтому на Европу им плевать, за счет Европы они готовы, пожертвовав ею, — а тем более, Украиной, которая здесь главная жертва, — это все провернуть. И обременить Россию лишним чемоданом без ручки под названием «Украина».

России придется эту территорию контролировать, бороться с мелкими бандами бандеровцев, они все равно будут. Понятно, что весь народ только с цветами будет встречать российские танки, это понятно. А вот бандеровцы будут возникать, и с ними надо бороться, тратить деньги, создавать какие-то администрации, комендантские часы, политические процессы, социальные гарантии. Разрушена экономика в стране — нужно деньги будет печатать, и т.д.

Все это целая огромная история — гигантское обременение для российской экономики, которое нам не нужно, поэтому никто и не вторгался все эти годы. Нужна бы была нам Украина — вторглись и в 2014-м, и в 2015-м, и в каком угодно.

Поэтому все это больше в пользу американской стороны сыграет. (Американцы — Ред.) понимают, что им Украину придется сдавать. Если они Афганистан сдали… А Украину они тоже финансировать долго не в состоянии. Придется сдавать, так — хотя бы сдать ее и сделать так, чтобы обвинить в этом Россию, сказать, что — «это не мы вас сдали, не мы тут довели ситуацию до войны — это все сделал агрессивный, страшный Путин со своими тоталитарными имперскими амбициями».

Эту шарманку они год уже раскручивают для того, чтобы внушить общественному мнению, что это правда. Нужно повторить три раза, а лучше восемь, чтобы все считали, что это так и есть.



— Запад действительно далеко сейчас не един. Как вы сказали — надо сплачивать. Понятно, зачем война на Украине Соединенным Штатам. Понятно, зачем война на Украине Британии… А всем остальным? Той же Германии, Франции — зачем?

— Абсолютно не нужно! Германии больше всех не нужно. Франции тоже не особо. Хотя Франция меньше зависит от нашего газа, чем Германия. Она и подальше находится. Другие у них, свои проблемы, своя конкуренция. Они обижены на американцев за другие вещи. Но Германии — точно не нужно.

Знаете… Это не суверенные страны. И Германия, и Франция — это страны, оккупированные Америкой, во всех смыслах этого слова, после Второй мировой войны. Там стоят их воинские контингенты, военные базы, полностью контролируются СМИ. Полностью контролируется весь политический класс. Контролируются финансы, золотой запас и прочая торговля международная, номинированная в долларах, и т.д. Все абсолютно контролируется американцами. Они четко знают, на какие кнопки нажимать, когда кого-то выщелкивать.

Пушилин: Если б Россия появилась в Донбассе, то война с Украиной закончилась бы мгновенно © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк



Поэтому и Украина из-за своей несуверенности будет огребать. Любой несуверенитет будет использован Америкой к своему счастью.

Путин сейчас сказал в разговоре с Байденом… Байден опять начал свою волынку про санкции, мы это уже миллион раз слышали. Мы им говорим: «безопасность обеспечьте», он — опять со своими санкциями. Путин ему напомнил одну простую вещь: ребята, мы с вами дружили в девяностые годы, мы тогда вообще вам верили, как отцу родному. Все для вас, «Америка превыше всего, Боже, храни Америку» — говорил наш президент (Ельцин — Ред.), находясь в американском конгрессе. Что еще надо?

Именно в этот момент самой большой дружбы произошло самое большое расширение НАТО, (был нанесен — Ред.) самый большой ущерб нашей безопасности. Понаставлены были войска, ракеты. Были полностью захвачены территории нашего влияния. Они (США — Ред.) поналезли, куда только можно, в том числе и в мозг самой России. Вот, к чему приводит несуверенитет.

Поэтому, как говорил известный Алексей Едрихин, наш геополитик: «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с англосаксом».



— Действительно, мы видим очень миролюбивые заявления о приверженности к миру, демократии, Минским договоренностям, но такое чувство, что скоро даже на Западе никто не будет верить этим заявлениям. Была встреча политсоветников «Нормандской четверки». Девять часов они совещались, и — ни о чем. Пришли к выводу, что надо совещаться дальше. Были переговоры, встречи с президентами, министрами обороны, министрами иностранных дел. К чему все это? К чему эта имитация деятельности? Ведь она даже на западного зрителя уже не работает?

— В каких условиях подписывались Минские договоренности? После сокрушительных поражений украинской армии на Донбассе. Порошенко нужно было срочно каким-то образом спасаться, потому что там ситуация рухнула настолько, что те же украинские войска готовы были повернуть на Киев, уже брать Киев — они считали, что они там преданы своими командирами, лично Порошенко, и т.д. И он готов был подписать все, что угодно, и он все подписал.

Потом он понял: а что ж я подписал такое? Я хочу эту ситуацию вернуть назад. И он просто перестал все это выполнять, ссылаясь то на обострение на Донбассе, то еще на какие-то вещи, придумывая разные истории для того, чтобы все оттягивать, или требуя как-то это все переформулировать. Мол, мы по-другому понимаем пункты этих соглашений.

И, в данном случае, всевозможные министры, французские, немецкие — попустительствуют Украине, её интересам. А почему они попустительствуют, вместо своих интересов слушают украинскую сторону? Слушают, что — «мы потеряем суверенитет над Донбассом в случае выполнения, это будут автономные практически территории, мы де-факто признаем независимость этих государств, зачем это нужно — это продвижение России».

Те сидят, все это слушают. Хотя, если бы они следовали своим национальным интересам — они бы сказали: «Да нам вообще наплевать на ваш Донбасс, он в любом случае не немецкий, не французский. Поэтому нам нужен мир, нам нужно, чтобы газ через территорию Украины шел. Вам нужно, и нам тоже нужно, чтобы он шел через территорию Украины, а не война здесь была. Чтобы у нас не замерзли заводы, люди, и т.д. Экономика Германии на 40% зависит от газа, поступающего из России. Поэтому — отдайте вы этот чертов Донбасс, да признайте все эти соглашения и все сделайте, чтоб был мир».

Но — не могут так сказать немцы, потому что мозг у них американский — не было приказа со стороны Вашингтона. Вашингтон это не интересует. Вашингтон интересует, чтобы Германии было хуже. Она не должна быть конкурентом американским товарам. Она должна быть в большей зависимости, чем она находится сейчас.

Америка понимает, что Германия на 40% от России зависит. Если она от Америки и от американского СПГ зависела на 40%, это было бы классно. Поэтому, давайте мы «Северный поток» остановим. А вторжение на Донбасс — это лучший способ остановить его. Давайте мы войну начнем, чтобы вообще любой поток газа через Украину остановить в Германию.

И тогда Германия вынуждена будет покупать по страшным ценам СПГ американский. Но, опять же, его нельзя купить. Его принять нельзя — все терминалы, которые работают на прием этого газа, уже все задействованы, уже они на пределе работают.

Более того, произвести его нельзя. Заводы, которые в Америке готовы этот газ сжижать — они полностью задействованы, достигнут фактически предел. Чуть-чуть, на десять процентов они могут поднять. Это потолок. Они не заменят те самые 40% российского газа. Что там будет с экономикой Германии?

Американцам на это точно наплевать, на то, что будет с немецкой экономикой — они только порадуются. Что будет с Украиной — вообще… Если они даже в России не знают, что Воронежская область и Ростовская — принадлежат Российской Федерации, то уж про Украину раньше они вообще не знали, что есть такая страна. Они не понимают, где находится Одесса, с утра до вечера мы слышим постоянные ляпы на эту тему.

Поэтому для них это просто ничего не значащая буква, где-то, какой-то кусок земли, которым можно уж точно пожертвовать ради своих интересов. Конечно, это украинцы только думают, что американцы спят и видят, как защищать интересы Украины, любят их. Никогда в истории никого они не любили, ни негров, ни индейцев, никого на свете, а украинцев — сейчас залюбят всех с утра до вечера?