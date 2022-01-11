Ожидания украинцев от нынешней зимы крайне тревожные: целые города могут остаться без отопления, аварийные ситуации стали обыденностью

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский рассказал в интервью изданию Украина.ру, что должна сделать украинская власть для решения проблемы. Полумерами тут не обойтись, считает он.

- Валентин, ассоциация «Укртеплоэнерго» сообщила на днях, что предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) не хватает дешевого газа, так как в «Нафтогазе» отказываются увеличить квоты. Из-за этого отопление домов может прекратиться задолго до окончания отопительного сезона, утверждают в ассоциации. Насколько серьезной вам видится проблема? Валентин Землянский: кто он © Facebook/Валентин Землянский

— Проблема присутствует, и она достаточно серьезна. Это уже не первое такое заявление «Укртеплоэнерго».

Вся проблема в формуле расчета объемов газа, которые должны поставляться ТКЭ по льготной цене, 7,42 грн за кубометр. «Нафтогаз» не хочет эти объемы пересматривать, хотя есть решение Антимонопольного комитета о пересмотре этой формулы.

То есть, решение соответствующих государственных органов на этот счет есть, но как будут развиваться события дальше, мне сказать достаточно сложно — власть сначала должна каким-то образом отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Пока говорили, что порядка десяти городов могут оказаться под угрозой уменьшения температуры теплоносителя или перехода на бронь. Переход на бронь означает, что температура в квартире поддерживается на уровне 10-12 градусов Цельсия.

- Можно ли сказать, что запасы газа, на котором работает большая часть украинского теплокоммунэнерго, недостаточны для прохождения отопительного сезона?

— Все будет зависеть от погоды. Мы идем по лезвию бритвы. Если будет погода относительно теплая, холодных дней будет немного, может появиться шанс дойти до конца отопительного сезона без форс-мажоров.

Зима близко, а угля все нет: как власти Украины надеются пережить отопительный сезон © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк Андрей Коболев — ред.) проснулся перед Новым годом и сказал по сути дела то же самое.

Да, есть проблема, потому что газ может понадобиться тепловой генерации электроэнергии для замещения угля.

Речь идет об объемах до двух-трех миллиардов кубических метров газа, которые желательно было бы импортировать. Причем этот импорт должен был начаться еще вчера, но этого не происходит.

- В СМИ появляются сообщения о том, что в ряде регионов проблема с теплосетями. Например, утверждается, что половина теплосетей Запорожской области в неудовлетворительном состоянии. Постоянно говорится о проблемах с сетями в других областях — например, отключения от тепла и горячего водоснабжения происходят в Днепровской, Харьковской и Николаевской областях только за последние три дня. Как вы оцениваете состояние украинских теплосетей, действительно ли это проблема и сложно ли ее решить?

— Решить ее несложно, было бы желание ее решать. Износ теплосетей — часть глобальной украинской проблемы износа всей инфраструктуры.

У нас очень много любят говорить об энергоэффективности и энергомодернизации, которые на самом деле начинаются в первую очередь с обновления существующей инфраструктуры. Это не только теплосети. Тут речь идет и о водопроводе, и об электрических сетях.

Зеленский пообещал Украине энергонезависимость. Но это невозможно и никому не выгодно © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Здесь нет сенсации, нет никакого открытия — об этом говорят постоянно. Особенно сейчас, когда происходят перепады температур от потепления плюс 9 до похолодания минус 16.

Естественно, дополнительная нагрузка на сети приводит к дополнительным аварийным ситуациям — помимо того, что сети сами по себе изношены.

- По данным Госстата Украины, за 2021 год выросли тарифы на все услуги ЖКХ, что провоцирует кризис неплатежей — по данным того же Госстата долги украинцев выросли на 7 млрд грн за ноябрь до 72 млрд грн. Данных по декабрю еще нет, однако очевидно, что в этот месяц долги также не уменьшатся — как и в январе.

До каких пределов можно будет наращивать этот долг? Какая сумма будет неподъемной для украинского бюджета?

— В данном случае ведь вопрос не в бюджете. Мы же с вами говорим о финансово-хозяйственной деятельности субъекта рынка, отраслей. Речь идет о теплокоммунэнерго, об облгазах, о газопоставляющих компаниях — от региональных до НАК «Нафтогаз Украины».

Если говорить о той же самой модернизации, это деньги, которые в том числе предусматриваются как на текущий ремонт, так и на обновление сетей. То есть неплатежи могут усугубить ситуацию в отрасли, но на бюджет они влияния не имеют.

- То есть вы думаете, что государство не будет помогать решать эту проблему? Ведь потери несут в том числе и госкомпании.

— Я думаю, что государство должно помочь принятием политического решения. Ведь весь корень проблемы — это стоимость энергоносителей. Вот куда надо смотреть.

Глава «Нафтогаза» признал, что Украина не выживет без газа из России © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

В общем, если у вас приемлемые цены на энергоносители, вы можете потихонечку переходить ко второму вопросу, созданию драйверов экономического роста для роста доходов, и только после этого уже можно пересматривать тарифную политику, и передавать большие суммы на модернизацию сетей в рамках глобальной общенациональной программы по реновации.

И только тогда вам удастся прийти к энергоэффективности. Потери, которые сейчас происходят, например, в электрических сетях, достигают 20% — это никуда не годится.