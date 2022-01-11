Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский рассказал в интервью изданию Украина.ру, что должна сделать украинская власть для решения проблемы. Полумерами тут не обойтись, считает он.
- Валентин, ассоциация «Укртеплоэнерго» сообщила на днях, что предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) не хватает дешевого газа, так как в «Нафтогазе» отказываются увеличить квоты. Из-за этого отопление домов может прекратиться задолго до окончания отопительного сезона, утверждают в ассоциации. Насколько серьезной вам видится проблема?
— Проблема присутствует, и она достаточно серьезна. Это уже не первое такое заявление «Укртеплоэнерго».
Вся проблема в формуле расчета объемов газа, которые должны поставляться ТКЭ по льготной цене, 7,42 грн за кубометр. «Нафтогаз» не хочет эти объемы пересматривать, хотя есть решение Антимонопольного комитета о пересмотре этой формулы.
То есть, решение соответствующих государственных органов на этот счет есть, но как будут развиваться события дальше, мне сказать достаточно сложно — власть сначала должна каким-то образом отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Пока говорили, что порядка десяти городов могут оказаться под угрозой уменьшения температуры теплоносителя или перехода на бронь. Переход на бронь означает, что температура в квартире поддерживается на уровне 10-12 градусов Цельсия.
- Можно ли сказать, что запасы газа, на котором работает большая часть украинского теплокоммунэнерго, недостаточны для прохождения отопительного сезона?
— Все будет зависеть от погоды. Мы идем по лезвию бритвы. Если будет погода относительно теплая, холодных дней будет немного, может появиться шанс дойти до конца отопительного сезона без форс-мажоров.
Хотя если исходить из реальной ситуации, то газ необходимо импортировать. Мы об этом говорили, потом товарищ Коболев (экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев — ред.) проснулся перед Новым годом и сказал по сути дела то же самое.
Да, есть проблема, потому что газ может понадобиться тепловой генерации электроэнергии для замещения угля.
Речь идет об объемах до двух-трех миллиардов кубических метров газа, которые желательно было бы импортировать. Причем этот импорт должен был начаться еще вчера, но этого не происходит.
- В СМИ появляются сообщения о том, что в ряде регионов проблема с теплосетями. Например, утверждается, что половина теплосетей Запорожской области в неудовлетворительном состоянии. Постоянно говорится о проблемах с сетями в других областях — например, отключения от тепла и горячего водоснабжения происходят в Днепровской, Харьковской и Николаевской областях только за последние три дня. Как вы оцениваете состояние украинских теплосетей, действительно ли это проблема и сложно ли ее решить?
— Решить ее несложно, было бы желание ее решать. Износ теплосетей — часть глобальной украинской проблемы износа всей инфраструктуры.
У нас очень много любят говорить об энергоэффективности и энергомодернизации, которые на самом деле начинаются в первую очередь с обновления существующей инфраструктуры. Это не только теплосети. Тут речь идет и о водопроводе, и об электрических сетях.
Износ теплосетей на уровне 50% это еще не самый худший вариант. Есть и 60%, и 70%, а в некоторых местах и больше. Инфраструктура устарела, и это глобальная проблема для Украины.
Здесь нет сенсации, нет никакого открытия — об этом говорят постоянно. Особенно сейчас, когда происходят перепады температур от потепления плюс 9 до похолодания минус 16.
Естественно, дополнительная нагрузка на сети приводит к дополнительным аварийным ситуациям — помимо того, что сети сами по себе изношены.
- По данным Госстата Украины, за 2021 год выросли тарифы на все услуги ЖКХ, что провоцирует кризис неплатежей — по данным того же Госстата долги украинцев выросли на 7 млрд грн за ноябрь до 72 млрд грн. Данных по декабрю еще нет, однако очевидно, что в этот месяц долги также не уменьшатся — как и в январе.
До каких пределов можно будет наращивать этот долг? Какая сумма будет неподъемной для украинского бюджета?
— В данном случае ведь вопрос не в бюджете. Мы же с вами говорим о финансово-хозяйственной деятельности субъекта рынка, отраслей. Речь идет о теплокоммунэнерго, об облгазах, о газопоставляющих компаниях — от региональных до НАК «Нафтогаз Украины».
Если говорить о той же самой модернизации, это деньги, которые в том числе предусматриваются как на текущий ремонт, так и на обновление сетей. То есть неплатежи могут усугубить ситуацию в отрасли, но на бюджет они влияния не имеют.
- То есть вы думаете, что государство не будет помогать решать эту проблему? Ведь потери несут в том числе и госкомпании.
— Я думаю, что государство должно помочь принятием политического решения. Ведь весь корень проблемы — это стоимость энергоносителей. Вот куда надо смотреть.
Начиная с заключения долгосрочных контрактов по приемлемым ценам — но здесь мы уже слишком сильно отклонимся в политику, чего бы мне не хотелось.
В общем, если у вас приемлемые цены на энергоносители, вы можете потихонечку переходить ко второму вопросу, созданию драйверов экономического роста для роста доходов, и только после этого уже можно пересматривать тарифную политику, и передавать большие суммы на модернизацию сетей в рамках глобальной общенациональной программы по реновации.
И только тогда вам удастся прийти к энергоэффективности. Потери, которые сейчас происходят, например, в электрических сетях, достигают 20% — это никуда не годится.