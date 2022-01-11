Американский левый политический активист Грег Баттерфилд не верит в угрозу российского вторжения на Украину и считает, что причина напряжённости кроется в политике агрессивного расширения НАТО

- Грег, Россия поставила вопрос о нераспространении вблизи её границ ракетных ударных комплексов США и НАТО. Эта тема в ближайшие дни будет обсуждаться Россией с НАТО и с США. Как вы считаете, насколько правомерна такая точка зрения России? Обоснуйте своё понимание ситуации.



— Я считаю позицию России абсолютно обоснованной и правильной. Безудержный рост за последние три десятилетия в Центральной и Восточной Европе блока НАТО, в котором доминируют США, представляет собой не только угрозу России и её союзникам, но и одну из самых серьёзных угроз миру во всем мире. Рост НАТО означает не только распространение западных войск и вооружений. Он также означает приход к власти таких правительств, как в Польше, Венгрии, на Украине и в прибалтийских странах, которые берут в качестве примера фашистских коллаборационистов времён Второй мировой войны. Грег Баттерфилд: кто он © wpered.su

Президент Владимир Путин и российское правительство постоянно говорят об опасности, которую таит в себе включение в состав НАТО Украины — последней крупной «костяшки домино» на западной границе России.

Ситуация стала нестабильной с тех пор, как в 2014 году в результате поддержанного США переворота к власти пришел крайне правый режим, взращивающий откровенно фашистские элементы, страстно желающие войны с Россией.

В последние дни Советского Союза, когда правительство Горбачёва отказалось от поддержки социалистических европейских союзников СССР, США обязались не расширять НАТО на восток и не угрожать России и другим постсоветским государствам. Конечно, Вашингтон так и не выполнил это обещание. Как республиканские, так и демократические администрации постоянно нарушали его и неуклонно увеличивали опасность новой разрушительной войны в Евразии.



- США и НАТО в качестве причины распространения ударных ядерных комплексов называют «агрессивные планы» России относительно Украины. Россия отрицает наличие таких планов, а скопление войск вблизи границы с Украиной объясняет своим правом размещать их на своей территории, когда и как угодно. Как вы считаете, с вашей точки зрения, чья аргументация убедительнее?

— Заявления США и НАТО об угрозе российского «вторжения» на Украину абсолютно беспочвенны. Их не воспринимает всерьёз ни один знающий человек. К сожалению, на Западе среди трудящихся и вообще среди населения мало знающих людей. Это самая большая проблема, с которой сталкивается антивоенное движение здесь. Американские чиновники рассчитывают, что отсутствие объективной информации и постоянный бой военных барабанов в капиталистических СМИ убедит народные массы в том, что Россия представляет угрозу для людей здесь. Они ведут такую же пропаганду войны против Китая. Грег Баттерфилд: Мы всё ещё живём в тени поражения СССР © prometej.info

С момента переворота 2014 года, известного как «Майдан», Вашингтон и его марионетки в Киеве неоднократно пытались спровоцировать ситуацию, когда России пришлось бы вмешаться для защиты населения Донецкой и Луганской республик.

На Западе, где легитимность республик Донбасса никогда не признавалась, такая оборонительная и гуманитарная акция России была бы представлена как акт агрессии, оправдывающий вмешательство НАТО.

До сих пор правительствам и военным России и республик Донбасса удавалось умело отражать эти провокации. Нынешняя кампания на Западе, направленная на то, чтобы убедить население в неизбежности российского вторжения на Украину, начавшаяся два месяца назад, является самой опасной и продолжительной с 2014 года.



- Как вы считаете, с чем связан конфликт между Россией и Украиной и Россией и США: геополитическим переделом мира? «Агрессией России»? Устаревшими подходами США к мировым политическим процессам? Чем-то ещё? Обоснуйте, пожалуйста, свою точку зрения.



— Этот конфликт напрямую вытекает из разрушения Советского Союза 30 лет назад. Когда социализм был свергнут и советские республики отделились друг от друга, Вашингтон и Уолл-стрит ожидали, что весь регион тихо превратится в «банановые республики» Запада. Что на самом деле Ельцин сделал для Украины © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

В первое десятилетие правления Ельцина казалось, что так оно и будет. Но рост независимой капиталистической олигархии в России, представленной администрацией Путина, поставил крест на планах США.

Даже сегодня, два десятилетия спустя, правящий класс США и его политический истеблишмент не могут примириться с существованием суверенных России, Белоруссии и Донбасса, неважно, капиталистических или социалистических.



- Как вы считаете, почему в мире ощущается столь напряженная политическая ситуация. Как вы думаете, насколько близки мы к войне? Или это только внешнее впечатление, а на самом деле, все идет без особых потрясений? Что вы думаете по этому поводу?



— Опасность войны растёт с каждым годом. Непрерывное стремление мировой капиталистической экономики к увеличению прибыли порождает войны между народами и государствами. Особенно это касается США, чья глобальная экономическая и военная гегемония постоянно ослабевает. Чтобы сохранить свои ненадёжные рычаги власти, американские капиталисты вынуждены идти на всё более опасные действия. Сатановский: война Запада против РФ - вопрос времени © РИА Новости, Александр Поляков / Перейти в фотобанк

Очевидно, что вашингтонские власти никогда не примирятся с существованием независимой России.

Рано или поздно война разразится — если на Западе не возникнет значительного движения за социальные перемены.

Я имею в виду революционную борьбу за социализм со стороны класса трудящихся и угнетённых народов, действующих в солидарности со странами, которые ценят независимость и суверенитет.

Тем временем Россия, Китай и другие страны должны принять решительные меры для самозащиты.