Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Андрей, как вы считаете, может ли Украина развалиться как государство?
— Такой риск дефрагментации государства существует. Собственно, государство и так напоминает леопардовую шкуру, в которой есть место и «янтарной республике», и Закарпатью, которое живет по каким-то неведомым Киеву законам — кто бы там ни пытался разобраться с контрабандой, это все заканчивалось фиаско.
Децентрализация стремительно переросла в феодализацию страны. В этих условиях любой серьезный кризис может оказаться для государства фатальным. Тем более, что экономическая связность страны слабеет. Превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток локализует экономику в рамках регионов: допустим, подконтрольная Украине часть Донбасса — это металл, руда, Николаевская область — зерновые. Каждый живет в своем.
Риск, что мы можем в результате кризиса получить то, что мы видели в третьей части «Слуги народа», когда вернувшийся из тюрьмы Голобородько видит такую лоскутную карту Украины, никуда не исчез. Об этом говорят уже не первый год.
- Может ли Украина вернуться в состояние, в котором страна находилась до 2014 года?
— Знаете, очень сложно затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Если в 1991 году [президент Леонид] Кравчук рассказывал, что мы будем второй Францией, а спустя 15 лет [президент Виктор] Ющенко показывал рукой на Польшу, мол, чуть-чуть поднажмем и догоним, то теперь нам рассказывают, что через 10-20 лет мы будем жить как при Януковиче.
К сожалению, эта страна понесла не только колоссальные человеческие и территориальные, но и экономические потери, и оправиться от этого…
Стоит вопрос модернизации страны. Если у нас в 2014 году еще был какой-то консенсус относительно модернизации по европейскому образцу, то теперь наступил период разочарования. А предложить какую-то программу будущего, образно говоря, новый курс для Украины, никто из политиков не может. Поэтому идет такое топтание, когда планы на будущее ограничиваются неделей, месяцем, не более. А в таких условиях кораблю, который не знает, куда он плывет, никакой ветер не будет попутным.
Поэтому вернуться в Украину до 2014 года не получится. Как раз Украина до 2014 года, если отминусовать Виктора Федоровича [Януковича] и его семейство с их дурными привычками и жадностью, вполне можно было сделать ту страну, из которой не хочется уезжать и хочется возвращаться. Однако, момент упущен — Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку. Если экономика у нас стремится к стандартам третьего мира, то к этим же стандартам будет стремиться и все остальное. Как следствие, общество стремительно архаизируется.
- Возможен ли на Украине новый Майдан?
- Вполне возможен. Существует же такой карго-культ Майдана — если что, то мы выйдем. В обществе уже существуют определенные предубеждения и страх Майдана. Это наблюдалось и в нулевые, но сравнивать последствия Оранжевой революции и Майдана 2013-2014 годов — это сравнивать сравнимое.
Но, тем не менее, к следующему Майдану Украина пока не готова. Не будем забывать очень простую истину: Майдан, который не акцептирован посольством США, он по определению является контрафактным и обречен на неудачу.