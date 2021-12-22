Любой серьезный кризис для Украины в нынешнем состоянии может стать фатальным, поэтому возможный развал государства исключать нельзя, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Андрей, как вы считаете, может ли Украина развалиться как государство?

— Такой риск дефрагментации государства существует. Собственно, государство и так напоминает леопардовую шкуру, в которой есть место и «янтарной республике», и Закарпатью, которое живет по каким-то неведомым Киеву законам — кто бы там ни пытался разобраться с контрабандой, это все заканчивалось фиаско.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Риск, что мы можем в результате кризиса получить то, что мы видели в третьей части «Слуги народа», когда вернувшийся из тюрьмы Голобородько видит такую лоскутную карту Украины, никуда не исчез. Об этом говорят уже не первый год.

- Может ли Украина вернуться в состояние, в котором страна находилась до 2014 года?

— Знаете, очень сложно затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Если в 1991 году [президент Леонид] Кравчук рассказывал, что мы будем второй Францией, а спустя 15 лет [президент Виктор] Ющенко показывал рукой на Польшу, мол, чуть-чуть поднажмем и догоним, то теперь нам рассказывают, что через 10-20 лет мы будем жить как при Януковиче.

К сожалению, эта страна понесла не только колоссальные человеческие и территориальные, но и экономические потери, и оправиться от этого…

Пороховая бочка «Украина». В США недовольны Зеленским © president.gov.ua

Поэтому вернуться в Украину до 2014 года не получится. Как раз Украина до 2014 года, если отминусовать Виктора Федоровича [Януковича] и его семейство с их дурными привычками и жадностью, вполне можно было сделать ту страну, из которой не хочется уезжать и хочется возвращаться. Однако, момент упущен — Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку. Если экономика у нас стремится к стандартам третьего мира, то к этим же стандартам будет стремиться и все остальное. Как следствие, общество стремительно архаизируется.

- Возможен ли на Украине новый Майдан?

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но, тем не менее, к следующему Майдану Украина пока не готова. Не будем забывать очень простую истину: Майдан, который не акцептирован посольством США, он по определению является контрафактным и обречен на неудачу.