Польша активно пытается инициировать новое антимонопольное расследование против «Газпрома». Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру обозначил самый худший сценарий для российской компании

-Игорь, министр экологии Польши Анна Москва заявила, что «Газпром» нужно наказать за высокие цены на газ в Европе и сказала, что потребует от Еврокомиссии начать антимонопольное расследование против российской компании. Что это за расследование и какое наказание может назначить Еврокомиссия?

— Скорее всего, речь идет о том, что Польша обвиняет Россию в манипулировании ценами на газовом рынке в 2021 году, когда мы видели только повышение цен на газ.

Обычно в зимний период выше цены, в летний — ниже. Из-за этого как раз летом происходит закачка газа в подземные хранилища, запасаются к новому отопительному сезону — в том числе чтобы сэкономить.

За отказ клиентов покупать газ Москва требует от ЕС наказать «Газпром» © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

Этому есть много причин. Первая — зима была продолжительная и холодная в отопительный сезон 2020-2021 года, из которого европейцы вышли с опустошенными хранилищами газа.

А в летний период газа закачали мало, так как цена постоянно повышалась, а трейдеры каждый раз полагали, что это пик цены и дальше пойдет снижение.

В итоге газ так и не подешевел, и они пришли к отопительному сезону с меньшими объемами газа, чем в среднем в предыдущие годы.

Плюс к этому собственная добыча в Европе падает стремительными темпами. У них и так истощались месторождения, а в последние годы европейские политики запугивают энергетические компании, говорят, что энергопереход происходит, и скоро ваши нефть и газ будут не нужны и туда не нужно вкладывать деньги.

И компании не вкладывались даже в поддержание текущей добычи. Это тоже результат климатической политики Евросоюза.

ЕС также активно выдавливал газ и уголь из энергобаланса. Они массово закрывали угольные и газовые электростанции, угольные шахты. Все это привело к дефициту.

Кроме того, ветряная энергетика в этом году выработала значительно меньше энергии, чем в предыдущие годы. Ветра было мало.

А во всем обвиняют «Газпром» — якобы он недопоставляет газ, хотя объемы поставок в этом году у него высокие. В первом полугодии он вообще шел на исторический рекорд по объемам поставок газа в ЕС. Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

— В чем же тогда его обвиняют? К чему смогли придраться?

— Смотрите, примерно с сентября «Газпром» начал сокращать объемы поставок. Притом что и в первое, и во второе полугодие «Газпром» выполнял и выполняет все свои контракты.

Просто в первом полугодии у него были дополнительные заказы, на дополнительные объемы отгрузки, и он их выполнял. А во второе полугодие этого не происходит.

Поэтому формально по общим объемам экспорта у него произошло уменьшение примерно с сентября. Поляки говорят: смотрите, «Газпром» сначала качал много, а потом стал меньше качать. Вот он и виноват в том, что цены выросли.

Мол, «Газпром» таким образом манипулирует рынком, все больше задирает цены и заставляет европейцев в ускоренном режиме выдать разрешение на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Но в реальности здесь проблема не в «Газпроме». Он как выполнял долгосрочные контракты, так и выполняет. Ни одного факта срыва поставок нет.

А почему он дополнительные поставки раньше осуществлял, а теперь не осуществляет… В том-то и вопрос: они есть, эти дополнительные заявки, или их нет?

«Газпром» представляют как компанию, которая якобы определяет, сколько в Европе потребляют газа. Поляки и подобные критики «Газпрома» заявляют, что на другом конце трубы якобы никого нет, что все решает только «Газпром».

В действительности если у «Газпрома» никто не заказывает на том конце трубы дополнительные объемы, то что он качать будет? Куда он это будет качать? Поэтому он и не качает — потому что там спроса нет.

А спроса нет потому, что там цены выросли. Этим и объясняется, почему в первом полугодии спрос был, а во втором — нет. Потому что цены постоянно растут, и когда они достигли уровня $700-800, это начало убивать спрос и потребление.

Потребитель не может себе позволить купить газ по таким ценам. По долгосрочным контрактам «Газпрома» цены ниже, но вот эти дополнительные заявки он удовлетворял по спотовым ценам. А там сейчас больше тысячи долларов за тысячу кубов.

Естественно, по такой цене мало кто может себе позволить покупать газ. Если и покупают, то в меньших объемах, пытаются сэкономить.

По этой причине и угля стали больше покупать в этом году — пытались уменьшить потребление газа за счет перехода на уголь.

Поэтому я думаю, что перспектив такого антимонопольного расследования фактически нет. Во-первых, потому, что никто газ не покупал по таким ценам, во-вторых — а давайте тогда всех поставщиков судить.

Почему СПГ уходил в большей степени на азиатские рынки? Там цены выше, конечно, поставщики хотели заработать и отправляли газ туда.

Давайте тогда судить европейских политиков, которые призывали не добывать газ на территории ЕС. Это ведь они, получается, манипулировали рынком, специально выдавливали отдельные энергоносители, чтобы газ стал дефицитным и дорогим. Это же их стратегия! Давайте их тоже судить.

Я думаю, что попытаются зацепиться за что-то, чтобы создать впечатление, что «Газпром» не выполняет в принципе европейские законы, пренебрегает ими, а значит, не надо идти ему навстречу и давать ему разрешение, чтобы его дочерняя компания Nord Stream 2 AG была компанией-оператором «Северного потока — 2», нельзя разрешать загружать «Северный поток» на полную мощность и так далее.

— Но и политика противодействия «Северному потоку — 2» тоже сыграла большую роль в том, что в Европе выросли цены на газ. Вот если представить себе самый худший сценарий — Польша добилась своего и антимонопольное расследование завершилось не в пользу «Газпрома» — что будет ожидать «Газпром»? Какие могут быть санкции? Если это будет, к примеру, штраф, то насколько большой? В свете ожидаемых сверхдоходов «Газпрома» в этом и следующем годах.

— Никакой штраф, который может начислить Еврокомиссия после антимонопольного расследования, не перекроет доходы «Газпрома». Если он и случится, то будет привязан к обороту компании.

«Северный поток-2» уже не нужен - как и Украина: парадоксальные последствия встречи Байдена и Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В самом худшем случае будет начислен штраф от годового оборота в размере от 1% до 10%, и «Газпром» все равно заработает гораздо больше, чем заплатит штрафов.

Но я думаю, что дело вообще развалится и вряд ли дойдет до какого-либо решения. Очень глупо обвинять «Газпром» в том, что это ему выгодно, так как при ценах в 1000 долларов за тысячу кубов начинает спрос отмирать.

Поэтому «Газпром» и говорит, что ему, скорее, были бы выгодны более умеренные цены. Да, высокие, $300-400 за тысячу кубов, но не $1000.

— А могут ли возникнуть проблемы у «Северного потока — 2»?

— Я уверен, что даже при самом худшем сценарии санкции никак не затронут «Северный поток — 2». Процесс сертификации все эти антимонопольные дела никак не затрагивают, «Северный поток — 2» останется «за скобками».

Тот, кто был противником «Северного потока — 2», так им и останется. А все остальные все и так прекрасно понимают.