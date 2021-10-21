О том, возможна ли в ближайшее время широкомасштабная война между Россией и Украиной, изданию Украина.ру рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров — Василь, как вы считаете, возможна ли война между Россией и Украиной?

— Да, к сожалению, такая вероятность существует. О том, что возможна большая широкомасштабная война между Россией и Украиной очень много говорят. Говорят и в Украине, и в России. В России говорят меньше, но тоже говорят. Война возможна по той причине, что конфликт в Донбассе никак не разрешился до сегодняшнего дня. И как бы мы ни говорили о нем, либо как о внутреннем конфликте, либо как о международном конфликте, — все это не имеет значения уже. Встречи, которые происходили в этом году, а они происходили между разными субъектами, ни к чему не привели. Конфликт тлеет, и в любую секунду он может изменить свою интенсивность. Это что касается Донбасса.

А вот что касается широкомасштабной войны между Россией и Украиной, то я предлагаю вспомнить события апреля-мая 2021 года, когда наши вооруженные силы делали ротацию, а российская армия осуществила так называемую инспекцию. Это было не что иное, как подготовка в широкомасштабной войне. Мы на Украине продолжаем вооружаться, мы ожидаем новых подкреплений в наших ВМС со стороны Британии, мы закупаем Байрактары в Турции, также мы сами производим оружие и вооружаем собственную армию. Сегодня украинская армия укомплектована лучше, чем когда-либо. И мы продолжаем укомплектовывать свои вооруженные силы. Наше высшее военно-политическое командование утверждает, что наша армия одна из лучших по оснащению.

— Кто будет настоящим зачинателем военных действий?

«Договариваются о правилах войны»: Вакаров о визите Нуланд в Москву © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Провокацию может создать абсолютно любой участник, настолько близко Украина с Россией к началу боевых действий! Так близко к войне мы еще никогда не были. Сегодня существуют и внутренние игроки, которые хотят войну. Они есть и на Украине, и в России. Масса тех, кто может спровоцировать. На мой взгляд, начать войну может любой игрок.

— А вот кто будет бенефициаром в конечном итоге?

— Однозначно вам скажу, Анна, что с одной стороны бенефициаром будут Британия и Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны Россия. Так или иначе, кто-то из этих государств выиграет, кто-то проиграет. А вот Украина, по моему мнению, не может быть бенефициаром ни в коем случае, потому что, на мой взгляд, неважно, кто бы ни выиграл, а Украина все равно проиграет. В любом случае, при любом раскладе.

— Как вы считаете, если начнется война, будут ли вмешиваться в военные действия Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и Великобритания?

— Я думаю, что Великобритания вмешается, так как нас очень много чего связывает с этой страной. Мы с британцами сейчас более тесно дружим в военном отношении. На втором месте Соединенные Штаты Америки. Они никогда не воевали против России напрямую, но в третьих странах это частое явление. Что касается Евросоюза, то тут бабка надвое гадала. Мы видим, что риторика Евросоюза, с одной стороны, направлена против России. Они четко обозначают, что Россия сторона конфликта. Они чётко поддерживают Украину, но что касается военных действий, то у меня большие сомнения, что воевать станут Германия, Франция, Италия. Эти государства не хотят конфликта. Я бы сказал, что тут вероятность 50 процентов. Они могут участвовать, а могут и проигнорировать. Но если война начнется не завтра, а года через полтора-два, то тогда Евросоюзу будет проще отреагировать, поскольку Евросоюз объявил о создании своей новой военной стратегии. Возможно, Евросоюз будет иметь свои собственные военные силы помимо НАТО. Вот тогда потенциально Евросоюз будет готов участвовать. Если же мы говорим о войне, возможной в этом году или в ближайший год, то Евросоюз, скорее всего, сделает все, чтобы не быть в нее втянутым.

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру — Василь, как вы оцениваете реализацию Минских соглашений в нынешних условиях? Как вы считаете, почему Украина их не выполняет? Что необходимо, чтобы это произошло?

— Я не считаю, что Украина не выполняет Минские соглашения. Я считаю, что никто не выполняет Минские соглашения. Они выписаны таким образом, что их нельзя выполнить. Почему? Я очень хорошо разбираюсь в тексте Минских соглашений и понимаю их смысл, главная цель этого документа — не просто остановить кровопролитие, остановить войну, а вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. И юридически, и экономически! В реальный состав Украины. Но на правах автономии. Это значит, что будет либо федеративное, либо конфедеративное устройство Украины. Такова цель, заложенная в Минские соглашения. Политическая элита Украины на это не пойдет. Но, тем не менее, риторически будет говорить о том, что выполняет Минские соглашения.

Российская Федерация не считает себя стороной конфликта, Москва всегда говорит, что Киев должен встречаться и разговаривать именно с Луганском и Донецком. Это невозможно, поскольку как только произойдет такая встреча, то всем сразу станет понятно, что это внутренний конфликт. Поэтому получается какой-то тупик! Никому сейчас не выгодно выполнять Минские соглашения, и, скорее всего, все стороны движутся к тому, чтобы заморозить конфликт, чтобы он стал подобием Приднестровского конфликта.

— Как вы считаете, президент Зеленский способен на самостоятельную политическую игру или полностью следует в кильватере политики Запада?

Вакаров рассказал, последуют ли действия РФ на зачистку пророссийских сил на Украине © Facebook, Василь Вакаров Зеленский все это время успешно лавирует. Половину срока своего он уже отбыл и умудрился не принять ничью сторону. Это касается и войны и касается, в том числе, и политики того, как Соединенные Штаты Америки выкручивают руки и ноги президенту Зеленскому, чтобы он выдал Коломойского! Но пока что это не происходит. Да, он лавирует, да, хитрит, да, ведет определенные маневры, но в этом и заключается на сегодняшний день самостоятельность украинской политики.

— А вам не кажется, что это просто некий саботаж? Я, конечно, сейчас вульгаризировала, но если бы можно было попытаться одним словом обозначить все то, что происходит на Украине, это слово могло бы подойти лучше других.

— Нет, я так не думаю. Дело в том, то каждый политик, приходя на свою должность, действует теми методами и в рамках тех схем, которые у него имеются на сегодняшний день. Не Зеленский, мы же знаем, начинал войну. Он вообще не военный человек. Другое дело, что он был популистом в самом начале, когда сказал, что пришел только на один срок и сделает все для того, чтобы восстановить мир. Но не получается у него. Он лавирует, маневрирует, встречается, пытается договориться. Во-первых, не все получается. А во-вторых, я считаю, что мир на Украине невозможен, если не встретятся президенты Украины и России. Я вижу перспективу в разрешении конфликта именно во встрече Путина и Зеленского. Только мы, украинцы и россияне, понимаем все нюансы этого конфликта. Мы-то конфликтуем сами с собой. А третьи стороны — Америка, или Турция, или еще кто-то — не могут оценить ту боль и те нюансы, которые знаем мы. Только мы можем понять, что мы теряем вследствие войны, и что мы можем приобрести, если восстановится мир.