Украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру оценил предложение своего соотечественника, ведущего Игоря Кондратюка о тотальном вето на концертную деятельность на Украине россиян

В сентябре украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию, в которой потребовал от руководства страны на законодательном уровне запретить артистам из РФ выступать на Украине. По закону, если петиция набрала 25 тысяч голосов, президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. В ночь на понедельник, 11 октября, предложение украинского шоумена набрало необходимое для этого количество голосов.

- Владимир Юрьевич, сегодня ночью петиция украинского ведущего Игоря Кондратюка о тотальном запрете на выступление российских артистов набрала искомые 25 тысяч голосов. Как вы считаете, зачем это нужно было Кондратюку и почему именно сейчас?

Дорогой космос. Зачем Киеву совместные исследования с NASA © РИА Новости, Сергей Елкин / Перейти в фотобанк

СПРАВКА: Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.

С другой стороны, это часть искусственного раскачивания лодки, то есть искусственного накачивания наших людей ненавистью к России. Это часть большой русофобской политики, которая может привести Украину к глобальной катастрофе. Запрет на гастроли артистов из РФ — хороший способ для раскола страны в будущем, поэтому такие люди как Кондратюк и работают над этим.

Поясню, к сожалению, в стране до сих пор еще очень много людей с другим отношением к происходящему безобразию. Власти их считают «пятой колонной Кремля», но как бы нас не обзывали, мы по-прежнему будем ценить и любить искусство Тарковского и Дунаевского, Булгакова и Рязанова. Будем ждать приезда того же Киркорова и многих талантливых исполнителей из России и Белоруссии.

До 2014 года у нас никогда не было в обществе ненависти, такой, которая образовалась за последние семь лет. У нас же просто сейчас люди друг друга ненавидят и этот раскол прошел как по семьям, так и по друзьям.

Ощущение такое, что у нас половина страны инфицирована русофобией, как будто людям вкололи сыворотку русофобии, сыворотку ко всему русскому, от кинематографа, литературы. Ко всему, связанному с русским языком и русской культурой. «Вторым прививочным уколом» стала сыворотка полной невосприимчивости к здравому смыслу.

Другой причины никак не находится, когда видишь людей, приличных, казалось бы, вменяемых, которые дружили с тобой в 2000-ые, слушаешь, как они сейчас произносят все те вещи, от которых просто волосы дыбом становятся. Они от летящей в пропасть Украины получают, конечно, свои дивиденды.

- В этом контексте очень интересна Ваша оценка версии, что Кондратюку это все в личных целях нужно, вплоть до того, что он петицию создал как козырь для своей будущей политической карьеры…

— Я вам скажу вот что. Пока русофобские идеи к сожалению остаются в тренде, но спустя какое-то время, особенно после этой зимы, вряд ли будет модно что-то подобное. Возможно, сейчас это прозвучит как каламбур, но так и есть: дело идет к похолоданию, а становится все жарче.

Украина погрязла в наркотиках: МВД РФ бьет тревогу © РИА Новости, Сергей Венявский / Перейти в фотобанк

В условиях холода русофобия будет работать плохо, но пока Кондратюк и старается уцепиться за нее. А еще знаете в чем фишка? Чтобы выдавить [Святослава] Вакарчука с лидеров партии «Голос», просто стали интересоваться его офшорными счетами и уплатой налогов, сейчас то же самое происходит и с Зеленским, это такой удобный крючок на который можно подцепить кого угодно, в том числе и того же Кондратюка.

Он же у нас тут много лет был культовым ведущим, он же сам придумал программу «Караоке на Майдане» и спокойно ездил в Москву, дружил там с местными артистами, сидел в «Что? Где? Когда?», был там постоянным членом клуба, а потом резко поменял позицию, лег нормальным, а проснулся уже «завзятым патриотом».

Я думаю, что через какое-то время он снова начнет резко переобуваться и искать дружбы со своими бывшими коллегами по «Что? Где? Когда?». Просто такие, как он, ребята немножко опоздали, самый расцвет русофобии был в 15-16 году, а сейчас все идет на спад. Как говорится, сам боженька повернул газовый кран в сторону от Украины.

СПРАВКА: Украина производит лишь небольшую часть от потребляемых в стране газовых ресурсов, при этом от покупки российского газа в стране отказались, предпочитая покупать то же голубое топливо в Европе уже по спотовым ценам. Министр энергетики Герман Галущенко объявил, что скоро страна присоединится к европейской энергетической системе ENTSO-E (Европейская сеть операторов передачи электроэнергии). Правда препятствуют этому определенные технические сложности: отсутствие общих линий электропередач. Эксперты предрекают Украине этой зимой газовый кризис.

Позиция Кондратюка — это с одной стороны позиция приспособленца, а с другой стороны, человек хочет заработать. Просто, когда я смотрю сейчас на тех, кто защищает эту ущербную политику, у них прямо в глазах написаны суммы прописью. Люди хотят заработать вот и все.

Депутат Рады рассказал, как «слуги народа» получают взятки в туалете © Открытые источники

У нас же нет хозяйственников, у нас только шулера, клоуны, а еще свадебные фотографы да ветеринары бывшие, которым с точки зрения простого человека безумно повезло. Вот и Кондратюк хочет, чтобы ему тоже повезло, может быть где-то в политике, может быть, он кому-то понадобится из тех же «патриотическо-ущербных» партий.

СПРАВКА: Украинский лидер Украины Владимир Зеленский до президентства возглавлял юмористическое шоу «Квартал 95», а, например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов — ветеринар по образованию.

Поскольку становится жарче со всеми этими офшорами и отставками [Дмитрия] Разумкова, дело идет, как я понимаю, к перевыборам. И Зеленский даже вот сейчас интервью дал, что семья против его второго срока, чувствуется, он готовит свои пути к отступлению, потому как понимает, что американцы его сдадут точно так же, как сдали афганского президента, который даже потерял несколько чемоданов с долларами, настолько резво драпал, задрав штаны.

СПРАВКА: Президент Ашраф Гани возглавлял Афганистан с сентября 2014 года, а с августа 2021 находится в изгнании после захвата власти талибами (Запрещенная в РФ террористическая группировка).

Батько наш Бандера: Tik-Tok захватывает новый флешмоб © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

- Есть такое мнение, что петиция Кондратюка ставит Зеленского на «растяжку», ведь что бы он не сделал с ней — дал ход или, наоборот, завернул — он все равно будет виноватым, это так?

— Я вам скажу: это ничто иное как продолжение сериала под кодовым названием «Филипп Киркоров — враг украинской безопасности», но то была конкретная подстава под друга Зеленского по фамилии Киркоров, но тогда конфуз быстренько замяли и переиграли на обратное, а тут уже решили по-другому пойти.

С точки зрения нормального человека, это, конечно, средневековье, которое у нас называется идеология государства. У нас же есть черные списки деятелей культуры, черные списки книг, черные списки фильмов, а русскоязычных артистов у нас принимают только если они отличаются ярко выраженной антипутинской риторикой. Шендеровичам, Макаревичам дорога открыта, хоть на русском языке, им разрешают русский язык. Понимаете? Это мерило нашего патриотизма.

СПРАВКА: В своей петиции Кондратюк подчеркнул, что исключение для запрета он допускает только для тех российских представителей культуры, которые публично выступили против российской агрессии: писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой, музыканта Андрея Макаревича.

- Как считаете Зеленский поступит? Даст петиции ход или запретит?

— Знаете, дело даже не в Зеленском и что он выберет, самое обидное, что собрали 25 тысяч подписей, которых достаточно, чтобы на эту петицию обратить внимание. 25 тысяч мерзавцев. В любом обществе находятся иуды, в том числе и у нас. Кто за деньги, а кто, потому что ему задурили мозги, потому с утра до вечера по украинским каналам твердят, что во всех бедах виновен [Владимир] Путин.

Когда мы будем замерзать, думаю, мимо наших окон будут ездить машины с громкоговорителями, которые будут обвинять его в том, что мерзнут украинские граждане. Этот бред вбивается в головы наших граждан. И это по всем каналам, в том числе каналу бывшего президента Петра Порошенко. А между ним и Зеленским уже начался раздрай, короче, бардак увеличивается и становится горячо. Вот, может, от этого будем греться, что еще останется?

- Владимир Юрьевич, Вы уже сказали, что на Украине есть черные списки российских артистов. Не пускать деятелей культуры из РФ к себе, вроде бы, достаточная мера, зачем еще эта петиция?

— Это, знаете, лишний маркер насаждаемой нам ненависти к России. Много есть очень странного, например, когда люди говорят, что будут сидеть лучше с голым задом, в холодной хате, но зато в независимости, только я никак не могу понять, в чем тогда конкретно заключается эта независимость.

И поэтому, когда сталкиваешься с такими как Кондратюк на каких-нибудь ток-шоу, то у них вместо аргументов — брань, навешивание кличек и ярлыков, слоганы идут в ход, потому что аргументы для них — это как для бомжа — высшее образование.

Чем они все это будут мотивировать, когда народ будет замерзать, сложно сказать. На сегодняшний день политики как таковой нет, она заменена коммерческим интересом, а на примере Кондратюка — личным материальным интересом.