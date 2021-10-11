В понедельник, 11 октября, была опубликована статья заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Виктории Нуланд в Москву и обоюдных атак бывшего и действующего президентов Украины. О политических задачах, которые решила публикация статьи, изданию Украина.ру рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров

— Василь, почему была написана и опубликована статья Дмитрия Медведева, какая политическая задача решалась, какое заявление делалось, в чём смысл появления этой статьи?

— На мой взгляд, в этой статье господином Медведевым решаются три задачи. Первая — это лично его ответ и одновременно ответ Кремля на так называемый «кейс Медведчука» в Украине. Мы знаем, что на этой неделе Виктору Медведчуку предъявлено второе обвинение в государственной измене, в сотрудничестве с властями по бизнесу и по «крышеванию» поставок угля из Донецка и Луганска в Киев в 2014-2015 годах. Поскольку у Дмитрия Медведева хорошие отношения с Медведчуком, они и встречались в недавние времена, когда приезжал Медведчук, поэтому можно считать, что статья эта в значительной степени является реакцией Кремля на «кейс Медведчука».

Вторая задача, которую решает эта статья, связана с заместителем госдепартамента Соединённых Штатов Америки Викторией Нуланд. Недаром её визит в Российскую Федерацию и выход статьи явления практически одновременные. Сегодня-завтра Виктория Нуланд встречается с руководством Министерства иностранных дел России и с руководством администрации президента. Якобы будут подниматься вопросы Ирана и Китая, но бесспорно, что будут вопросы и по Украине.

Медведев послал сигнал Украине и США © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

И третья задача. Целевая аудитория этой статья — это не Украина и украинцы, а Россия и россияне. Это знак политическому истеблишменту Российской Федерации поддержать этот текст. То есть не только лично Дмитрий Медведев не будет общаться с существующей властью, а он ещё и подталкивает всех придерживаться его позиции. Призывает подождать другой власти, не иметь дело с властью Владимира Зеленского.

— В статье Дмитрий Медведев говорит, что Владимир Зеленский отказался от собственной идентичности, поменял политическую и нравственную ориентацию. Как Вы считаете, то, что сейчас делает и говорит Зеленский, он это делает искренне, или действительно есть определённый элемент страха? За себя, за свою политическую карьеру, за свою семью. Возможно, Зеленский просто вынужден теперь «фильтровать базар»? К Зеленскому очень прочно прилипли два определения: еврей и нацист. Это оксюморон, бесспорно. Как еврей может быть нацистом, как может поддерживать Бандеру и Шухевича?

— Во-первых, я для себя в этой статье увидел новое определение понятия «еврей». В этой статье чётно написано, что еврей — это лицо с определёнными этническими корнями. Я так прочитал. Второй момент касается той характеристики, которую Медведев дал лично Зеленскому. Я эти и подобные слова слышал не единожды в студиях на федеральных каналах России, но такое ёмкое и чёткое определение я впервые услышал от Дмитрия Медведева. В статье прозвучало, что лицо с определёнными этническими корнями, которое изначально шло с одними лозунгами, а сейчас под давлением националистов это лицо (хоть и внутренне борется со всем этим) вынуждено проявлять смирение из-за страха предпринимать те или иные действия.

Россия не просто так согласилась на визит Нуланд - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Петру Порошенко, невероятно воинственному человеку. Поэтому, исходя из двух зол, не только я, а и многие граждане Украины избрали тогда Владимира Зеленского.

Что он показал за два с половиной года? Он показал, что он умеет подстраиваться, возможно, потому что у него есть еврейские корни, или ещё почему-то, но он умеет подстраиваться.

Анна, поверьте мне, нет никакого давления лично за Зеленского. Есть политическая борьба, обычная политическая борьба, к которой мы в Украине давно привыкли. К сожалению или к счастью, то, что сейчас вытворяет Зеленский (мне не нравятся очень многие вещи), то, что говорит Зеленский, всё это продумано и обдумано. Он думает над тем, что он говорит. Это его позиция. Чему удивляться? Вспомните, как в 2014 году еврей Игорь Коломойский выходил в майке с надписью «Жидобандеровец». Это был посыл к объединению нацистов и евреев.

Зеленский всё это делает, если не искренне, то очень осознанно. Он действует в рамках своей политической игры, проявляет максимально возможную политическую гибкость.

— В статье Дмитрий Медведев говорит о том, что необходимо дождаться вменяемого украинского руководства. Как Вы считаете, какое руководство Украины для России будет выглядеть вменяемо?

— Анна, во-первых, я скептически отношусь именно к этой фразе господина Медведева, поскольку считаю, что у нас сейчас нет даже намёка на вменяемое руководство Украины. Вообще нет. И в ближайшее время вряд ли будет. Поэтому России придётся ждать очень долго. Среди всего политического истеблишмента Украины, который существует, лично я не вижу никого, кто мог бы соответствовать предъявляемому требованию.

С точки зрения циничного политика фраза Медведева несколько нечестная, она подразумевает под собою совершенно другое значение. В большой политике как раз, там, где цинизм превыше всего, мне кажется, что Россия будет и встречаться с Зеленским, и иметь с ни дело. Потому что в политике говорят о том, что мы будем иметь дело с тем, кто имеет реальную власть. На сегодняшний день один из принципов политики таков. Реальную власть в Украине сейчас имеет Зеленский. Условно говоря, Украина сигнализирует России: «Слушайте, у нас другого Зеленского для вас нет! Вот! Какой есть, такой есть. С этим работайте и имейте отношения».

Дело в том, что Нуланд приехала в Россию, Нуланд будет встречаться с руководством и будет говорить об Украине. Я очень тщательно анализировал встречу Джо Байдена и Владимира Путина в своё время и то, о чём они договорились. По моему мнению, они договорились о правилах войны, о правилах конфронтации, о том, как они будут воевать. Ни одна из встреч Нуланд с руководством Российской Федерации не принесёт желанного для нас мира. Нуланд может говорить о правилах дальнейшей конфронтации. Мне кажется, если бы после этих встреч руководство Российской Федерации встретилось с Зеленским, если бы встреча такая возможна была, то именно это приблизило бы всех нас к желаемому результату. У меня это болит, поэтому я об этом и говорю. Я просто прекрасно понимаю, что без решения руководства России и руководства Украины установить мир на Донбассе невозможною. Переговоры России и США без Украины могут привести только к новым конфронтационным договорённостям.

— В ночь на 10 октября у дома Петра Порошенко собрались демонстранты, пытались взять дом штурмом. Сегодня другие демонстранты уже около резиденции Зеленского. Звучат различные обвинения. Василь, что вообще происходит? Это всё тоже в рамках политической украинской борьбы, к которой все привыкли, или есть ещё какие-то причины?

Нуланд вход запрещён, или Добро пожаловать в Россию: дама с печеньками летит в Москву обсуждать Украину © East News, FOTOLINK/AP/Ivan Sekretarev

Всё это ответ Порошенко Зеленскому. Мало того, Порошенко организовал автопробег. Эти активисты собрались в определенном месте и на машинах ехали в резиденцию Зеленского. Ровно такие же действия были предприняты против президента Виктора Януковича ещё в 2013 году. А ещё раньше была атакована резиденция Леонида Кучмы. Есть у нас в Украине такая практика. И есть профессионалы, которые умеют это делать за деньги. Атаковать, наезжать и так далее. Периодически этих профессионалов разные политические силы ангажируют, заказывают, они делают свою работу. В данной ситуации давление на Порошенко было связано с тем, что он является подельником Медведчука по тому самому уголовному делу и по обвинениям 2014-2015 годов.

Порошенко атакует Зеленского под политическими лозунгами за офшоры, за узурпацию власти, за давление на прессу. Внутренняя украинская кухня состоит в том, что у нас это всё делают профессионалы, а уже под какими политическими лозунгами это происходит, это кому как выгодно.

Я считаю, что такие публичные наезды, вначале на Порошенко с использованием активистов, а затем публичные наезды на Зеленского ничего хорошего Украине как государству не приносят. Это выглядит смешно. Ни Порошенко, ни Зеленский не понимают, что наезжая друг на друга и борясь друг с другом вот такими методами, делают хуже Украине. В Европе уже тычут в нас пальцем и смеются над нами, над незрелостью нашей демократии.